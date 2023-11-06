华为全能充电器兼容多设备多品牌，数码“全家桶”用户的必备神器

随着科技的发展，我们被越来越多的数码产品所包围，也逐渐变成了“数码大户”，手机最少一部，还有平板、笔记本、智能手表、游戏机、耳机等等。如果这些设备不是统一品牌，充电就变成了最令人头疼的问题，尤其遇到出差、旅行，你的包里将塞满乱七八糟的数据线和充电头。

针对以上的尴尬情况，我想每个人都需一款能够解决所有充电烦恼的“万能”充电器。华为此前就发布了两款工艺设计领先业界的充电器配件，分别是华为冰糖全能充电器、华为卡片全能充电器，这两款产品集便携性、兼容性及安全性于一身，可为手机、平板、笔记本等多种设备充电，分别提供40W、66W超级快充、均拥有10项以上安全防护，更重要的是，它们体积小巧，轻便随身，不占空间。

华为冰糖全能充电器是一款GaN充电器，采用长方形设计，外壳为白色亮面的高阻燃PC材质，边缘圆润过渡，就像是一块方形的冰糖。得益于小巧的外观，它的重量只有52克，可轻松放在包里和口袋里，适用各种外出场景，超便携。

在大家最为关心的兼容性方面，华为冰糖全能充电器做到了不同设备之间的兼容性和不同品牌产品之间的兼容，配备USB-A/C融合端口，最大功率为40W，即插即充，满足不同设备快充需求。更重要的是，它是业界首款通过中国Fusion快充UFCS协议认证的充电器，同时兼容SCP、PD、PPS、QC多种协议，做到了真正意义上的全兼容快充，出差旅行带它就够了!

为让大家摆脱快充高温安全焦虑，华为冰糖全能充电器内置智能控制芯片，支持涓流模式充电，能够做到低温快充，既减少了高温和过充的风险，也保证了设备的使用寿命。此外，它还拥有12项安全防护，多项安全性能高于行业标准，进一步保障充电安全。

华为卡片全能充电器最大的特点是，采用了与常规充电头完全不同的外观设计，创新超薄架构，造就惊艳的纤薄机身，厚度仅只有 10.5 mm，配合折叠插脚设计，较比普通快充厚度减少62.9%，和一元硬币对比，机身厚度大约只有硬币直径的三分之一，轻松放入口袋，外出携带无压力。而且还拥有流光紫、冰霜银、雪域白三种配色，满足不同用户的审美需求。

华为卡片万能充电器配备了一个50厘米的便携式6A USB-C转USB―C线，可为华为手机、平板电脑、耳机、智能手表等设备提供最大66W的超快充，完全能够满足华为Mate 60系列手机的快充需求，并还为支持PD协议的笔记本电脑等设备提供有最大40W的快充，满足大多数场景的使用需求，出差、旅行有它就够。

安全性上，华为卡片万能充电器与“冰糖”一样，拥有10项以上安全防护，包括短路保护、过流保护、雷击保护、过温保护、智能功率响应等等，让大家充得安心，充得放心。

面对一堆凌乱的数据线充电头，我们时常会怀念功能机时代的“万能充”。好消息是，结合iPhone对Type-C充电口妥协的情况来看，关于充电领域，最终会走向“统一”，那个“万能充”的世代也即将回归。

而当友商还在观望之时，华为率先改变，带来了「冰糖」和「卡片」两款全能充电器，这不仅让我们的出行变得更加便利，让紧密的插线板如释重负，更是给行业带了个好头，成为改变行业充电弊端的先行者。