最强智能手表来袭，华为WATCH Ultimate将支持卫星通信，一款划时代的产品

目前，华为已经正式官宣，春季新品发布会定于2023年3月23日下午14点30分，在本次发布会上除了P60系列手机，华为还会带来全新系列手表华为WATCH Ultimate。

值得关注的是，余承东透露：全新的华为WATCH Ultimate将是一款划时代的产品，因为我们克服了技术难关，在手表上实现了“向上捅破天”的突破性应用，让大家通过手表与世界一直相连。

“向上捅破天”技术是什么？这其实就是最先运用在 华为Mate50 系列的卫星通信功能，可不要小看这项技术，就像当初余承东说的：这个功能日常几乎用不到，但可能一生用一次，一次续一生，在关键时候发挥很重要的作用。

据悉，该项技术能够在野外极端环境下最大限度保障信息畅通，同时能够向外界传输探险家所在的具体经纬度以及准确地图，可以在危险情况下构建一条与外界的生命通道。

截止目前，被曝出使用华为Mate50 系列的卫星通信功能成功脱离困境的案例不在少数，就比如探险家张鹰就曾分享过在穿越时在沙漠中迷路的经历，最后是依靠华为Mate50系列的北斗卫星消息发出求助信息，才得以与队友汇合。

而现在，华为要把这项技术安装到手表中去，这样一来将更为方便和稳定，因为佩戴在手腕处，不易遗失且抬手即用。尤其适合户外运动、登山探险的用户。

另外，从公布的海报来看，华为WATCH Ultimate有着较为硬朗的外形设计，表圈上用于世界时、对秒等功能的刻度齐全。海报上还有“即刻上星”的Slogan，进一步证实这款手表大概率会支持卫星通信功能。

总而言之，如果消息属实，华为WATCH Ultimate手表将成为率用上卫星通信功能的智能手表，再配合鸿蒙系统，必定会在智能穿戴行业带去更强的竞争优势，再次领先行业。

最后，让我们一起期待新品的到来吧~