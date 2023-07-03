对话1MORE万魔高层：创新动力源于内驱和外需，运动耳机处于增量市场

6月28日下午，万魔带来了颠覆行业技术的1MORE万魔开放式运动蓝牙耳机S50和S30，通过技术创新，让运动耳机在具有佩戴舒适度与稳固性的同时，也能有着出众的音质表现，直击用户使用痛点，重新定义了运动耳机的标准。在发布会后，天极网非常有幸采访到了万魔声学创始人、董事长谢冠宏以及万魔科技合伙人兼CEO李传刚，针对如何看待创新以及运动耳机市场的发展趋势进行了沟通了交流。

创新动力源于内驱和外需 真正去为消费者创造价值

目前无线耳机的市场空间非常大，且有着出色的发展前景，与此同时，厂商的激烈竞争也造成了市场非常的卷，作为其中一个细分品类的运动耳机市场同样如此，想要脱颖而出并且保持长期竞争力是离不开创新的。在这次的1MORE S50上我们便看到了类钻石振膜配合“1MORE声学引擎”双磁路强磁技术所带来的出色音质，人体工学设计和轻盈机身则有着舒适的佩戴体验，业界领先的IPX7防水等等，都充分展现出了1MORE万魔的创新能力。

当被问到创新的动力源于何处时，李传刚表示，万魔的创新动力来源于内外两个方面，首先是内部，万魔立志要成为一个富有创新并且对于消费者有价值的企业，仅仅靠抄袭别人是无法成为一个真正的品牌的。外部则源自于消费者痛点，万魔非常关注消费者痛点，并且想要依靠现有技术以及未来人工智能技术解决这些痛点，真正的为消费者创造价值，而不是去抄袭，然后去打价格战，这种方式并没有为消费者创造价值。

而不管是品牌内部的自驱，还是外部消费者的痛点和需求，创新最终会落实到产品能否创造更多的价值，而并非是无意义的为了创新而创新。他表示，消费者在选择产品时并非图便宜，而是更在意产品的价值，目前运动耳机的音质已经成为了消费者非常关注的点，但市场上却没有产品可以去满足他们。万魔便通过十年积累下来的技术解决了这个痛点，打造出像万魔S50这样音质非常好的运动耳机，为消费者提供更好的选择，真正的创造了价值，同时会让他们对品牌和产品产生认同，带来非常好的美誉度，有助于万魔的品牌形象，这无疑是一件厂商和消费者双方都受益的事情。

未来行业将有三大发展趋势 运动耳机处于增量市场

纵观耳机行业发展轨迹，其实和手机行业有着很多相似的地方。功能机时代，手机能够满足消费者基础的通讯需求，而随着技术的迭代升级，进入智能机时代后，手机则有了更加丰富的功能，除了可以满足基础的通讯外，还有着更强大的硬件性能、更好的移动影像、更丰富的交互功能，满足更多需求，还有着三防手机、游戏手机等细分品类，品牌也进行了洗牌，有些快速崛起，有些逐渐没落。如今，耳机行业的也正在经历这样的变革。

对于未来运动耳机的发展，李传刚列出了三大趋势，首先是产品智能化，目前的运动耳机都是非人工智能产品，像功能机一样，而随着人工智能的普及和发展，ChatGPT等AIGC应用的大热等，作为穿戴设备耳机的人机交互在未来会发生变革。目前只能通过语音进行简单的交互，如调节音量、切换歌曲等，而未来则能够实现语音对话等更为复杂人机交互，走向智能化。在发布会上谢冠宏曾提到，下一个十年，AI智能是万魔最重要的研发方向之一，通过为声学赋能智能技术打造智能声学生态，为客户带来更创新的产品和更好的体验。

第二则是场景细分化，运动耳机当中产品会越来越细分，比如是跑步机上的运动，还是户外运动，户外运动是越野，还是公路跑，还是越野跑，或是马拉松、半马拉松等等，场景细分化以后，对于产品专业性和功能性的要求是不同的，谁能够满足不同使用场景下的需求，谁便能赢得市场。

第三则是品牌集中化，在细分品类中单个厂商将会拿到非常高的市场占有率，这无疑对于产品的专业性要求更高。万魔则瞄准了开放式耳机，未来在提到开放式耳机时，大家可能首先就会想到万魔，在这一领域他们是专业的，有着十年技术积累，售出超3亿副耳机，有几百万的耳蜗数据，数百项专利等等，这是其它竞争对手所有所不具备的。

万魔希望通过自身的技术对传统行业进行赋能升级，耳机智能化的潮流已经来临，万魔在AI智能声学的领域内布局很早，也将在公司未来十年的“AI+声学”技术战略下，持续用AI智能为声学产品赋能，用更多创新的产品，引领世界开放式运动耳机的潮流。

而对于当下运动耳机市场趋势，李传刚则表示，在经历三年疫情后，户外运动人数明显增加，大家更加注意身体健康和户外运动，户外运动市场的增长让运动耳机的需求量增大，成为一个增量型的市场，尤其是开放式运动耳机市场，增长速度非常快。

随着生活水平的提高，消费者希望运动耳机能够同时满足户外运动和休闲娱乐的需求，高品质的音频便是其中一个痛点，万魔找到了这个痛点，并在着手去解决，全新的1MORE S50和S30便是很好的例子，它们在保障佩戴舒适性的同时，带来了更加出色的音质，这也将引领产品进行升级，在帮助它们在增量市场中取得更多的收获。

写在最后

“1”代表成为第一，“MORE”则代表“没有最好，只有更好”，1MORE则可以理解为比第一更好，那就需要一直坚持挑战自我，一直坚持要不断地自我超越、不断地创新。作为一家深耕耳机行业十年的品牌，万魔非常深厚的技术积累，持续不断地进行创新，基于对用户需求的深度洞察，通过技术创新直击用户痛点和需求，全新的S50便很好的诠释了“1MORE”。

而对于未来，AI+声学将会成为万魔接下来最重要的战略，人工智能技术的赋能让产品有着更大的想象空间，但同时又存在很多未知的挑战，万魔能否持续引领行业？让我们拭目以待吧。