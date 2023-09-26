中国无线耳机市场二季度出货量2527万台，同比增长9.9%

IDC近日发布《2023年第二季度中国无线耳机市场季度跟踪报告》。数据显示，2023年上半年中国无线蓝牙耳机市场出货量4588万台，同比下降0.1%。其中，第二季度出货量2527万台，同比增长9.9%，迎来2022年以来首次正增长。

具体到蓝牙耳机细分市场，真无线耳机的出货量为3322万台，同比增长0.5%;其中二季度出货1,804万台，同比增长8.7%。颈戴蓝牙耳机的出货量为701万台，同比下降16.3%;二季度出货381万台，同比下降3.8%。其中颈圈市场在第二季度也从持续负增长的状态回升到了8.1%的正增长。

头戴蓝牙耳机的出货量272万台，同比下降15.7%;二季度出货146万台，同比下降13.1%。而开放式蓝牙耳机的出货量293万台，同比增长125.2%;二季度出货196万台，同比增长158.2%。

同时IDC预计，2023年中国蓝牙耳机市场出货量将达到9486万台，同比增长2.7%，其中真无线耳机市场出货量7047万台，同比增长3.3%。

从上述数据不难看出，随着年中促销及消费回暖，蓝牙耳机市场需求开始呈现复苏状态，低价位段产品发力驱动了市场增长。开放式蓝牙耳机市场在形态进一步探索，形成了差异化，其得以在细分领域快速渗透。

真无线耳机整体明显向低价位段转移，高性价比在相对成熟的真无线耳机市场成为厂商重要竞争手段。不过价格刺激虽然为蓝牙耳机市场带来一定回稳，但从长远来看，如何在消费者价格敏感度提升的状况下，更好地布局产品线、兼顾销量利润并提高用户留存，对于各个耳机厂商依然是极富挑战性的命题。