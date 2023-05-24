618最值得入手的智能手表！OPPO Watch3系列福利加码，新配色齐发

一年一度的全民购物盛会“618”即将开启，电商平台早已蓄势待发。作为创新潮流的最前沿，科技数码类产品无疑将成为盛会中瞩目的焦点。最近各大科技品牌相继公布618大促政策，OPPO Watch系列也于5月24日正式公布618重磅福利，即日起开启电商平台618预售：6月3日前下单，OPPO Watch 3 Pro至高立减200，到手价1799元起，下单享6期免息;OPPO Watch3至高立减100，到手价1499元起，购下单享6期免息。5月30日前下单更有OPPO Watch 3系列享加码福利，限时赠送表带。

OPPO Watch 3 系列凭借出色的质价比与综合实力，被众多媒体评选为2023年上半年最值得入手的安卓智能手表。虽然人们在购买智能产品的时候，都一直在强调参数配置，但在面对琳琅满目的智能产品的时候，外观设计、综合产品力和使用体验往往成了影响购买欲望的重要因素。而OPPO Watch 3 系列正是在外观、功能、续航以及生态建设等方面，都展现出了出色的产品力。

过去，智能手表通常离开手机就无法正常使用。而OPPO Watch 3系列支持eSIM功能，即使没有手机的情况下也能够接打电话和收发信息，进行微信聊天、乘车购物等各种操作。这对于经常从事户外运动和健身活动的人来说非常实用。

为了提升使用性能和能量续航，OPPO Watch 3系列特别使用了骁龙W5加上Apollo4 Plus双芯片组合的设计。在不同的使用场景，系统会自动选择不同功耗的芯片来满足更流畅的使用体验。并且基于UDDE双擎混动技术2.0，用户可以根据需求自由切换轻智能和全智能模式， 续航更持久，Watch 3 Pro可实现最长15天的续航。同时，VOOC闪充技术也保证了快速充电，只需充电10分钟即可使用一整天。

除了具备NFC和车钥匙功能外，OPPO Watch 3还提供超过80款常用应用程序的下载，为用户的日常使用提供了广泛的选择。它还拥有超过100种运动模式，包括冲浪、滑雪、跑步、游泳等各种运动项目。尤其令人称道的是，OPPO专为OPPO Watch 3系列定制了网球模式，能够更加精准地记录网球运动的各项数据。在运动领域，OPPO Watch 3系列可谓是一款出类拔萃的产品，为用户提供了卓越的运动监测体验。

在健康方面，OPPO Watch 3提供全天候心率监测、连续血氧监测以及全场景睡眠守护等功能，能够及时提醒用户注意健康问题。此外，OPPO Watch 3还具备家人关爱模式，让用户可以实时了解家人的健康状况，为家庭关系带来更多关怀和联系。

与618福利一并公布的还有OPPO Watch 3的全新配色――溢彩蓝，作为夏日焕新的配色方案，OPPO Watch 3溢彩蓝在沿承系列简约大气设计上，注重朴实低调的低饱和度风格。清淡而优雅的蓝色表带与哑光的蓝色中框完美呼应，呈现出一种清新自然的配色效果。OPPO Watch 3溢彩蓝目前已正式开启预售，并且预售享受同样优惠福利。

在天极网看来，OPPO Watch 3系列在外观、功能、续航以及生态建设等方面都展现出了出色的产品力，是2023年上半年最值得入手的安卓智能手表。而现在还推出全新的溢彩蓝配色，给喜欢颜值的用户带来了更多选择。目前，OPPO Watch 3系列已于5月23日正式开启618电商平台预售优惠活动，至高立减200元，并享受预售6期免息+表带赠送等专属福利，感兴趣的朋友不妨关注一下。