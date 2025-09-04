华为FreeBuds 7i新品立减300元 来京东用“京补合约”下单享专属好价

9月4日，华为FreeBuds 7i正式开售，新品立减100元，首销售价499元;华为MatePad Mini正式发布并将于9月12日10:08开售，新品立减100元，首销售价3899元起。如果你想以更低的价格入手这两款新品，可以来京东通过“京补合约”下单，通过办理指定话费套餐，不仅可享受几百到几千元不等的合约购机补贴，部分地区还可叠加国家补贴，一次入手新机、新号卡及超值套餐。

以华为MatePad Mini为例，一起来看看如何通过“京补合约”下单。在京东APP首页搜索“华为MatePad Mini”后，点击华为京东自营旗舰店的商品，进入商品详情页后，点击“京补合约”，然后点击立即优惠购机，选择补贴套餐，输入身份信息，勾选相关协议，就能下单享受补贴了。线上点几下完成下单后，京东快递小哥将上门协助消费者完成信息核验和套餐激活等流程，一站式搞定3C数码产品、新号卡、新套餐，足不出户就能省钱购机。

华为MatePad Mini搭载8.8英寸柔性OLED全面屏，配合16:10屏幕比例，支持2.5K分辨率、1800nits峰值亮度、HDR Vivid高动态显示，画面细腻、真实。创新轻量化架构，薄至5.1毫米，轻至255克，轻巧便携。内置听筒，支持接打电话和蜂窝网络，还支持双向北斗卫星信息，更安心。支持小艺帮接电话，不错过重要来电;支持桌面萌宠，随心切换俏皮表情。华为笔记支持AI要点提炼、无界笔记、文档导入功能、圈选小艺解题，华为阅读支持边读边记、AI眼动翻页，更好用。华为MatePad Mini 12GB+256GB原价3899元，以北京为例，消费者选择北京199元36期5G电信套餐，享京补合约立减2950元，到手价949元，套餐包含100GB流量和2200分钟语音。

华为FreeBuds 7i采用三麦克风，还新增骨传导麦克风，精准拾取人声，同时升级AI通话降噪能力，通话效果更清晰。配置11mm四磁铁动圈单元，同时支持10段均衡器专属音效调节，音质更纯净，多种风格可供选择。支持头部跟踪空间音频，具备独立空间音频计算能力，带来优质听觉体验。接入小艺智能体，可通过指令打电话、播音乐、定闹钟，还可智能播报外卖、快递、支付、打车等信息。华为FreeBuds 7i原价499元，消费者选择安徽39元24期电信套餐，可享京补合约立减300元，到手价199元，套餐包含80GB流量。

值得一提的是，来京东APP搜索“京补合约”进入活动页面，还能通过“京补合约”入手iPhone 16 Pro、小米平板6s Pro、vivo WATCH 3、联想小新Pro 16 GT AI元启版轻薄本等3C数码好物及戴森HD15吹风机、松下除湿机等家电家居产品，均可享专属低价。

想要购买华为FreeBuds 7i、华为MatePad Mini等新品，那就来京东用“京补合约”下单吧，新品也能省钱入手。