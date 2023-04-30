无线路由器也有美学担当 OPPO Wi-Fi 6路由器AX5400

2023年2月，OPPO参展世界移动通信大会MWC 2023，发布了一系列新品与新技术进展，其中就有首次亮相的OPPO Wi-Fi 6路由器AX5400，凭借较高的无线传输规格与出众的颜值，成为一款与众不同无线路由器产品。

设计师从极简家居风中吸收灵感，运用曲线设计，将OPPO Wi-Fi 6路由器设计为整体具有圆润、对称的圆柱体外观。天线、接口、散热以及核心元件部分都隐藏在柔和的外观下，整体观感给人的第一印象更像一些轻奢无线音频产品。即使在霓虹灯装饰、电竞风RGB下，OPPO Wi-Fi 6路由器曲面复杂的半透明外壳同样能提供充满氛围的光影观感。

机身表面接口与功能按键方面，OPPO Wi-Fi 6路由器搭载1个2.5G网口与2个千兆网口，均为自适应接口，支持WAN/LAN即插即用，无需用户费心区分。接口左右侧分别为重置键与MESH组网键，基本覆盖常规功能的快捷操作，此外电源接口隐藏于机身底部，更有利于整体美观。

参数方面，这款路由器为Wi-Fi 6标准、AX5400规格，支持2.4+5GHz双频，最高连接速率为4804Mbps+574Mbps。硬件上，OPPO Wi-Fi 6路由器采用AX5400路由器中比较常见的高通IPQ5018处理器，并另外搭载一颗高通QCN9024作为5GHz频段射频芯片，支持160MHz频宽。路由器拥有512MB内存与128MB存储，并搭载6颗信号放大器，其中4颗为QPF4588(5GHz)、2颗为QPF4288(2.4GHz)，综合硬件配置相当强劲。

性能实测显示，PPO Wi-Fi 6路由器整体拥有优质的信号与传输速率表现。最高下载速率可达665Mbps，能够跑满测试使用的500M网络，延迟在多数情况下较为稳定。在与路由器相隔若干用电器以及一堵承重墙的E点，信号同样能维持在-56dBm的优质水平，同时传输速率没有明显差异。即使是在信号表现最弱的F点与距离最远的H点，最大传输速率也能够达到200Mbps以上，表现不错。

编辑点评：OPPO Wi-Fi 6路由器AX5400称得上是OPPO继一系列5G CPE产品后，在家用路由器领域的开创性作品。拥有柔和美观的外观设计，更能适配现代家居风格，在硬件配置、传输性能等方面更是不落人后。目前这款内外兼修的路由器已经上架开售，到手价为599元，略贵于同类AX5400产品，不知道读者们会为它独特的外观设计买单吗？