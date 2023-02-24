让你的智能空间设计走进千家万户，2023艾特奖华为全屋智能设计大赛开启！

一个可让设计师施展空间智能想象的舞台，一场推动更多用户了解和体验“未来家”的盛大狂欢――2023年2月15日，艾特奖-华为全屋智能设计大赛火爆开赛，这场以“定义未来家”为主题的赛事于2月24日在深圳正式揭幕。

国际空间设计大奖-艾特奖，是当今中国最具国际影响力的设计大奖之一。从2010年创办至今，始终专注于设计产业，十年磨一剑式的深耕，令它聚集起大批当代顶尖建筑师、设计师及产业资源，以其专业性、国际性、权威性，赢得了业界广泛认可。

艾特奖-华为全屋智能设计大赛，是设计师群体与华为全屋智能的一次双向奔赴。在当今“物联网改变生活”的趋势下，华为立足于自身数十年的通信实力积累与软件生态自研创新，相继推出并完成了华为全屋智能从1.0到2.0，再到3.0的版本迭代进化，充分覆盖前装、后装方案，打破被动智能、场景单一、断网失联、生态割裂等一系列行业通病，展示了对空间智能化的品牌想法与长远规划。

三大优势引领空间智能化，重新定义未来家

地基不稳，何以筑高楼。华为全屋智能最显著的优势之一便是“可靠”。华为首创高集成可扩展的全屋智能主机，极端条件下，断网也不会断联;有线PLC带来99.99%稳定度，实现了稳定可靠的全屋智能平台架构，让用户一步到位，体验上长久省心。

其次，华为全屋智能还拥有“便捷”和“智慧”的产品优势。面对家中多达几十种智能设备的联动控制，比如夜晚睡觉前要关闭窗帘、灯光、音乐、空调等，仅需通过智能中控屏及智能面板就可以一次解决，它们既支持场景自定义和十大子系统的全局掌控，也支持单设备精细功能控制，一屏掌控可触可说，告别繁琐尽享“便捷”生活。

全屋智能与传统家装的明显差异是什么？当然是让设备变得更聪明，更懂主人此刻想要什么，创作一个真正有温度、有“智慧”的家庭空间。所以，华为全屋智能不仅拥有高算力的智能主机，可视可说的智能中控屏，还拥有业内领先的AI超感传感器，可以精准识别人在空间内的移动位置与静止状态。依托于华为丰富的鸿蒙智联生态，与前向兼容的软件系统、可拓展接入的硬件产品，华为全屋智能让每一位用户的空间体验常用常新，一次装修十年无忧。

既有神笔，马良何在？

毋庸置疑，华为全屋智能就像一支通往未来智能家居生活的“神笔”，它拥有可靠、便捷、智慧的技术平台和解决方案。而要想用这支“神笔”将“未来家”的图画落到纸上，需要的正是充满灵感和创造力的广大设计师们，两者强强联合，相辅相成，共同构成了对“未来家”的探索，而这个结果才是本次大赛送给消费者们最大的礼物。

因此，艾特奖-华为全屋智能设计大赛的举办，既是广大新锐设计师们同台竞技、大展才华，获得赛事丰厚奖金与行业机会的最好舞台，也是全面了解全屋智能行业最新发展动向和前沿技术，不容错过的一次学习和交流机会。唯有不断的开阔眼界和提升自我，才有可能成为完美驾驭神笔的“马良”，借艾特奖-华为全屋智能设计大赛的东风一举搭上空间智能化的时代浪潮。