元萝卜AI下棋机器人五合一版京东开售 售价2999元

当前，具身智能机器人正在更广泛的应用场景中落地，帮助用户实现更加便利的工作生活，为满足用户家庭教育需求，5月22日，京东携手商汤科技旗下家用机器人品牌“元萝卜SenseRobot”，上线元萝卜AI下棋机器人五合一版，在京东下单可享首发立减300元优惠，到手价低至2999元。值得一提的是，该款机器人接入京东Joy Inside，带来“听、看、触、思、说”五大维度全方位的趣味学棋体验，是孩子的棋类启蒙老师，更是孩子的AI科普玩伴。

京东Joy Inside具备领先的产业大模型、丰富的角色智能体、超拟人的交互体验、高度协调的言行一致四大优势，旨在为机器人注入有趣的灵魂，使之成为能够与用户建立深度情感连接、提供情绪价值的生活伴侣。元萝卜与京东Joy Inside合作，为AI下棋机器人赋予了持续进化的长期记忆力与情感温度，元萝卜AI下棋机器人五合一版作为京东Joy Inside旗下首款联名产品，也将为广大用户提供沉浸式个性化体验。

基于京东角色大模型驱动的对话智能体，元萝卜AI下棋机器人五合一版功能多元且强大。它既是一部生动的万能百科，从科学奥秘到历史文化，都能绘声绘色地为孩子讲解各类百科知识，满足好奇心、拓展知识面;它还是一位贴心的全科辅导老师，能够帮助孩子抽丝剥茧，耐心解答各种学科难题;它又是一位形影不离的在线伴侣，可以陪孩子猜谜语、做脑筋急转弯、玩成语接龙，让他们在趣味互动之中，领先一步接触AI。

在下棋功能方面，元萝卜AI下棋机器人五合一版-京东Joy Inside也实现了进一步升级，其在四合一启蒙版基础上新增国际跳棋，首次实现了象棋、围棋、国际象棋、国际跳棋、五子棋“一机五用”。孩子可随心选择喜爱的棋类，全家老少也能共同参与对弈，在互动中感受下棋的乐趣。

为了让0基础的孩子们也能轻松启蒙，元萝卜AI下棋机器人五合一版-京东Joy Inside针对每一种棋均配套了专业启蒙课程，覆盖绝大多数教学的基础练习题型，帮助孩子由浅入深、循序渐进，形成完整的学习闭环，完成从启蒙到熟练的进阶。此外，产品还内置课后练习、AI习题精练、象棋排位赛、棋力闯关、星球联盟、好友约战、残局挑战、AI打谱等丰富玩法，让孩子在“玩中学，学中乐”，获得兴趣与棋力的双重提升。

随着具身智能机器人领域的不断发展，未来，京东Joy Inside还会携手更多前沿机器人品牌，打造更加智能、更加全面、更加新潮的具身智能机器人产品，为更多用户群体提供前沿科技新体验，想要入手元萝卜AI下棋机器人五合一版-京东Joy Inside的用户，现在即可打开京东下单抢购。