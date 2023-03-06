消费级真AR将至：雷鸟创新完成首轮融资 双路线布局持续发展

市场研究机构普遍认为，未来几年AR行业将保持50%以上的增⻓，具有充足的发展潜力。IDC预测，AR市场5年复合年增长率将达到70.3%。前瞻产业研究院预计，2022年到2027年我国AR产业市场复合增长率将达到78%左右。招商证券预计，到2025年全球AR/VR产业空间将达近两万亿元人民币。在此基础上，AR应用将实现怎样的技术跃升？消费级真AR眼镜能否成为大众化的智能设备？我们可以从行业头部的角度进行观察。

雷鸟创新是我们熟悉的消费级AR眼镜头部品牌之一，由TCL电子孵化，在近眼显示光学设计、自研AI算法模型，以及多模态人机交互等领域拥有深厚积累，并且在供应链及生产工艺方面具有较高水平。在AR核心光学领域，雷鸟创新投注了大量的研发资源和人力，拥有核心技术专利，且具备关键光学器件MicroLED全彩光引擎自研、生产和高效整机量产交付的能力。

而在3月6日，雷鸟创新宣布完成首轮融资，由复星创富、容亿投资领投，三七互娱、润兴锐华、博士眼镜战略投资，野草创投和海南盈添等跟投，总金额过亿元，是AR行业首轮融资金额规模最高的企业之一。预期本轮融资将用于推动BirdBath和光波导两条技术路线的消费级AR眼镜的技术研发、量产、市场扩容以及人才引进，推动消费级真AR眼镜的落地和市场普及。

从产品路线来看，雷鸟创新在Birdbath和光波导路线的AR眼镜领域均已具备产品化能力，是行业技术布局完整的AR品牌。2022年，雷鸟创新量产了基于Birdbath方案的雷鸟Air、雷鸟Air 1S两款消费级产品，具有技术、市场领先地位。2023年初，雷鸟创新在CES上发布基于光波导路线的消费级真AR眼镜雷鸟X2，突破行业技术瓶颈、创新AR应用场景，在MicroLED全彩显示、自研光引擎精密及小型化等关键技术上取得突破性进展，并解决了全彩光引擎的量产难题。据官方消息，雷鸟X2将于2023年H1正式上市，届时雷鸟创新开发者计划将同步开启。

艾瑞咨询数据显示，2022年雷鸟创新占据国内消费级AR眼镜线上市场约28.4%的份额，位居行业首位。作为消费级AR眼镜领域成长最快的品牌，雷鸟创新在光学、显示、算法、整机研发方面均拥有强劲实力，为高性能硬件研发打下了坚实基础，生态应用的持续丰富与拓展也进一步加强了与消费者的连接，从而实现消费级AR市场的行业领先。雷鸟创新的市场表现和产品、技术实力也获得了投资方的认可。

复星创富合伙人朱莉萍表示：“在AR这个长征途的赛道上，雷鸟创新凭借研发、量产、销售的全方位能力，在BirdBath产品上交出了漂亮的成绩，同时率先发布双目全彩MicroLED+光波导产品，展现了非凡潜力。我们期待未来雷鸟创新可以与复星大快乐板块及更多产业场景进行创新结合，为消费者带来全新体验。”

容亿投资创始合伙人刘宏春表示：“雷鸟创新团队依托TCL多年在AR光学技术、显示器件、智能算法等领域的深度积累，持续推出领先国际的AR眼镜，获得国内外客户的广泛认同。我们相信雷鸟团队能持续推进AR眼镜的产业化进步，成为全球大众消费级AR眼镜的主要供应商。”

值得一提的是，本轮融资中，博士眼镜也参与投资了雷鸟创新。此前，雷鸟创新与博士眼镜达成战略合作并成立联合实验室，在智能眼镜佩戴体验提升和线下渠道赋能等方面展开合作。

雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，“AR能把想象带入现实，让空间更加智能，会构建真正意义上的广义互联网，为人们的生产和生活带来一次新的革命。决定AR产业发展的底层问题‘AR的核心技术’正在持续快速发展，行业即将迎来突破。雷鸟创新致力于打造顶级消费级AR生态，为全球用户创造更多的价值。”