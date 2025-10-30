近日，宇树Unitree R1系列机器人正式上线京东，将于10月30日20点开启预约，11月6日限量开抢。这款性能强悍、自由改造的消费级机器人，以2.99万元起的亲民售价和卓越的技术配置，重新定义了人形机器人的市场边界，为科技爱好者、开发者及普通家庭用户提供了触手可及的智能伙伴新选择。打开京东APP搜索“宇树R1机器人”，把新品先人一步带回家。

宇树Unitree R1虽定位“消费级”，但其性能表现却远超于此。这款机器人拥有26个高精度关节，涵盖腿部、腰部、手臂及头部，整体重量在29公斤，兼具轻量化与高强度特性。在运动能力上，R1展现出惊人的灵活性：不仅能稳定跑步、快速行走，还能完成双手撑地翻、倒立、连续空翻，甚至拳击和自由搏击等高难度动作，真正体现了“为运动而生”的产品理念。

与其售价39.9万元的高端版本相比，R1在价格仅为十分之一的基础上，保留了核心运动控制与交互能力，实现了极致性价比。此外，R1还搭载了多模态大模型技术，融合语音与图像识别能力，能够理解用户指令并做出类人反应，为日常陪伴、教育娱乐等场景注入更多可能性。

现在，打开京东APP搜索“宇树R1机器人”，即可了解产品详情并参与预约购买，让这款创新智能机器人成为探索未来智能生活的最佳伙伴。