2025智能手表大战，苹果手表众多“新功能”，但华为用户早用上了！

北京时间9月10日凌晨1点，苹果举办了其秋季新品发布会，除了iPhone 17系列外，新款S11、Ultra3 、SE3智能手表也同步亮相，此前早就有爆料显示，新品支持高血压风险评估、升级5G Redcap、卫星通信等突破性功能。然而，高血压提醒、卫星通信这两项功能国内都暂不支持。不过熟悉智能穿戴设备朋友都知道，其实这些功能华为旗下产品早已支持，并在持续迭代中不断突破创新，引领行业发展趋势。

作为智能手表领域的技术引领者，华为始终致力于通过一系列“黑科技”赋能产品，重新定义智能手表的体验边界。

今年6月11日，华为率先推出全球首款5G智能穿戴设备――华为WATCH 5，支持全新eSIM先锋通信、Wi-Fi 6及星闪连接技术，无需携带手机即可享受高清通话和高速上网，便利性和自由度直接拉满。作为华为智能穿戴设备里程碑之作，华为WATCH 5还是首款鸿蒙AI智能手表，得益于AI智能平台、HarmonyOS 5.1和盘古+Deepseek 大模型“端-软-云”三大技术底座，具备AI处理和全场景互联能力，带来腕上独立小艺体验，可操控手机应用和深度思考问答，AI体验更高效、更智慧、更懂你，2025年是AI普及应用之年，华为穿戴率先迈入腕上AI时代，无不再次证明了其行业引领者的地位。

不止如此，凭借着在通信领域多年来的技术沉淀，华为WATCH Ultimate已于2023年实现北斗卫星消息功能，在地面无网络、信号的极端场景下也能通过手表与外界取得联系，华为WATCH Ultimate非凡探索更是全球首款支持双向北斗卫星消息的大众智能手表，新增支持北斗卫星消息自定义和快捷求助上报体征信息，为户外探险再添一份安心。

华为智能手表的续航能力和兼容性也是一大亮点。华为手表平均续航时长超过10天，华为WATCH 5双模式续航最长11天，华为WATCH Ultimate非凡探索，最长14天续航，这种不用天天摘表充电的快乐，用过就真的回不去了，并且还支持华为无线超级快充，早上刷牙洗脸的功夫就能回血大半管电，出差旅游再也不用满世界找充电座了。华为智能手表配对手机的兼容性更强，支持安卓、iOS、鸿蒙设备，无需再为了用智能手表要更换手机而苦恼，简直不要太人性化。

当然，华为穿戴还拥有全场景互联和生态设备的优势，以及材质、工艺和设计上的独具匠心。依托鸿蒙系统的分布式能力，华为智能手表实现了“一表控万物”的全场景互联体验，率先支持配对大疆、insta360腕上控制，还可化身星闪车钥匙，通过手表就可实现寻车、车窗控制、空调控制、后备箱等功能，出行更加便捷从容。

简而言之，对于苹果用户来说，此次新功能堪称“史诗级更新”，但在花粉眼中华为新品似乎更具有吸引力。

毕竟，华为在智能穿戴设备领域深耕十余年，始终持续深耕智能手表功能创新和智慧体验，为用户提供全面的运动健康功能、卓越的腕上智慧体验以及领先的腕上独立通信能力，尤其是健康能力方面，华为创新研究支持9项健康研究，已开展情绪健康、血管健康、高血糖风险、呼吸健康等250+项健康研究项目、超过 1400 万用户参与其中，好比被称为“腕上血压专家”的华为WATCH D2，其便以医疗级动态血压监测功能，持续领先智能手表血压动态监测功能，要知道动态血压监测也明确在写入《中国高血压防治指南》中，在识别隐蔽性、白大衣性和夜间高血压方面，动态血压监测均具有优势。还有华为WATCH 5支持的高血压风险评估研究，免气囊高血压风险筛查模式能帮助有潜在高血压风险的人群进行日常血压管理。

在今年2025年的欧洲心脏病学会年会(ESC)上，华为WATCH D2、WATCH 5等产品亮相，分享冠心病早期筛查、心血管患者个性化干预等研究成果，既体现华为穿戴的健康技术突破，又以时尚与专业融合彰显智能手表在健康管理上的领先实力。

正是得益于引领行业健康监测能力以及产品自身实力优异表现，华为在智能穿戴市场取得了傲人成绩。IDC数据显示，在2025年二季度，华为智能手表出货量同比上涨11.7%，以20.2%的市场份额拿下全球第一，并且华为官方也表示目前华为穿戴全球累计出货量已突破2亿台，并连续六年保持中国市场的出货量第一，这也就意味着全球每五个智能穿戴设备就有一个是华为。

在我看来，这不是一份简单的成绩单，更是全球用户对华为的认可和信赖，基于此，华为穿戴今年9月也即将发布新品，又能给用户带来何种监测场景，着实令人期待!

Apple Watch S11 9月19日正式开售，价格2999元起，华为WATCH 5 限时优惠300元，价格2399元起。值得一提的是，九月底华为也将带来新款手表，大家不妨再等等，相信其将为智能穿戴市场带来更多惊喜和创新!