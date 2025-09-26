华为智慧屏 MateTV正式开售，全新独立画质芯片打造极致视听盛宴

华为智慧屏家族重磅新成员――华为智慧屏 MateTV于9月26日正式开售。作为迄今最大Mate旗舰和最强鸿蒙电视，华为智慧屏 MateTV承载了“Mate”的旗舰基因，实现了性能、交互、音画、智慧等多维度升级，其搭载独立画质芯片“鸿鹄Vivid”，采用SuperMiniLED 黑钻屏，带来突破性的画质表现，另有旗舰手机级芯片、HarmonyOS 5、灵犀悬浮触控技术加持，可谓以硬核实力颠覆客厅，重新定义智能电视新标杆!

在科技创新赋能与消费升级驱动的双轮互动下，我们对家庭影音体验的要求也在不断提高，期待拥有更加真实、生动、沉浸的视听享受。华为智慧屏 MateTV搭载了“鸿鹄Vivid”独立画质芯片、SuperMiniLED黑钻屏及3.2.2影院级声场等硬核配置，带来前所未有的沉浸感，开启视听新纪元。

对于一些经典影片或热门大作，高清的画质能带来更极致的观影体验。华为智慧屏 MateTV首次采用独立画质芯片“鸿鹄Vivid”，性能和画质处理能力好似从“高端集显”跃升至“专业独显”，带来更卓越的画质效果;鸿鹄AI计算画质技术，采用AI像素级优化光感，能够精准还原更真实的光线传播和阴影效果，人物轮廓、细节呈现更加自然，带来“如入画中”的观看体验。

市面上大多数电视可视角度上仍存在短板，尤其多人同时观看时，体验差距明显。华为智慧屏 MateTV配备SuperMiniLED黑钻屏，凭借超高的峰值亮度，配合高能量蓝光激发多晶量子点膜，能还原出高纯白光与真实色彩，另在应用黑钻全景臻彩液晶补偿技术方案的加持下，178° 视角观看都能获得原彩画面。与此同时，华为智慧屏 MateTV全面支持端到端HDRVivid与AudioVivid标准，从光影捕捉到屏幕呈现，以中国自研的超高清标准体系，带来沉浸真实的光影享受与空间音效体验。

光有好画面还不够，声音也得跟上。华为智慧屏 MateTV凭借专业影院级技术与分布式声学架构，配备了3.2.2影院级声场，9个高性能喇叭带来震撼的音效体验，最大功率达180W，不管是看剧还是听歌，声音都特别饱满，层次分明。闭上眼仿佛置身电影院，大动态的爆炸与微小的弦乐细节都听得明明白白。

除全新升级的音画表现外，在旗舰手机级芯片加持下，华为智慧屏 MateTV操作如手机般的便捷流畅，同时还带来革新性的交互以及智慧AI能力。

卓越的性能是流畅、优质的用户体验的保障。华为智慧屏 MateTV第一次把旗舰手机级的芯片装进了智慧屏里，单核能力提升 490%、多核能力提升 360%、GPU 能力提升 251%，同时率先在电视行业采用最新的UFS存储技术，顺序读速和写速均有大幅提升，丝滑流畅的体验堪比旗舰手机。

如果说性能是基石，那么革新性的交互便是智慧屏的灵魂。华为智慧屏 MateTV标配的灵犀指向遥控器，支持UWB 2.0和星闪技术，精度提升36%，做到“指哪打哪”。为了让用户更进一步解锁大屏的全新体验，还创新性地推出灵犀悬浮触控板和灵犀手写笔，让用户与大屏之间的交互更多元，灵犀悬浮触控让你享受前所未有的沉浸式游戏体验，华为灵犀手写笔则电视秒变“超大号平板”，批注文档、记录灵感统统拿捏。

此外，华为智慧屏 MateTV还搭载HarmonyOS 5系统，实现如智能手机般的直观交互体验，可无缝衔接手机、平板、电脑等终端，手机上没看完的剧，点开智慧屏就能接着看，内容流转特别自然。在AI能力方面，华为智慧屏 MateTV首次引入AI识人功能，通过慧眼识人，能够记住家里每个人的喜好，老人长辈使用时会推送新闻、电视剧，儿童使用时不仅会推送适龄内容，还能监测用眼和坐姿习惯，总之每个人打开都能看到自己想看的。

结语

电视走进家庭百年，人们对极致视觉盛宴的追求从未停歇，华为智慧屏 MateTV搭载“鸿鹄 Vivid”独立画质芯片，采用 Super MiniLED 黑钻屏，配合多晶量子点膜，将电视最核心的音画能力提升至行业顶尖水准，打造出极致视听盛宴。

与此同时，华为智慧屏 MateTV还将旗舰手机的性能、交互逻辑和应用生态成功地移植电视之上，可以说，在电视行业正迎来百年发展史上的关键拐点，这款产品将为电视行业带来颠覆性变革，引发新一轮科技革命。

