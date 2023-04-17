苹果最早或于2026年推出AR眼镜，即将推出首款头显设备！

不久前，苹果宣布将于6月6日召开WWDC2023，同时外界猜测苹果将会在这次大会中发布首款虚拟现实头显设备。但是在那之前，知名分析师郭明Z发文称，苹果即将在2026年或2027年推出Apple Glasses智能眼镜。

郭明Z表示，苹果正在开发超透镜技术，将在未来设备中替代塑料镜头盖，这项技术会率先应用在Face ID上，随后下放至相机镜头和AR眼镜：“供应链预计将在2024年量产Apple的Metalens，预计用于取代iPad的Face ID Tx塑胶镜头。台积电与采钰为Apple的Metalens关键制程供应商。若考虑到Metalens对营收与利润的贡献，采钰为主要受益者。”

“若用于2024年iPad的Metalens顺利出货，则iPhone Face ID预计将在2025或2026年 (目前看后者可能性较高) 也将采用Metalens。Metalens相较既有塑胶镜头的优势为成本低与高度低。从技术角度，继Face ID Tx后，Metalens在短期内可能会取代既有塑胶镜头的应用为Face ID Rx或ToF Tx/Rx。”

“考虑到制程与算法进展，Metalens就算要取代既有拍照相机的最低阶塑胶镜头，最快也要到 2028C2030年。在可见未来，Metalens不会对既有塑胶镜头的规格升级趋势 (如7P升级到8P、潜望镜等) 有任何影响，但投资人需关注未来数年内Metalens将逐步取代既有塑胶镜头在3D感测的应用。”

郭明Z认为，眼镜类型的头戴显示器装置为Metalens的杀手应用。若眼镜类型的头戴显示器装置能取得成功，Metalens出货量有望将爆炸性增长。同时，苹果首款虚拟现实头显设备即将在6月份登场，也引发用户的关注。

作为苹果首款虚拟现实设备，苹果可谓用心至极。为了提前布局整个生态软件与技术，苹果在iPhone上推出过AR Maps、Object Capture、RealityKit 2等AR新功能，用户也可以通过苹果官网的文件以AR形式来感受iPhone的全方位展示。苹果将VR/AR技术解构，拆解成一个个小功能，塞进苹果其他设备中进行验证。去年发布的iOS 16上的锁屏技术，就是其中一种体现。包括iPad Pro上那颗LiDAR传感器，同样给用户带来AR应用体验以及精准的空间定位。

有消息表明，苹果苹果即将推出的AR/VR头显会运行以“xrOS”命名的系统，这也是原计划中命名为“RealityOS”或“rOS”的系统版本。但随着发布会的临近，苹果目前正全力完善xrOS系统，因此iOS以及iPadOSO该系统都将受到影响，更新规模大幅缩水，也足以说明苹果内部对于这款产品的重视程度。

在硬件方面，这款产品将会配备多个摄像头和LiDAR传感器，最大限度提升用户体验，并且让虚拟UI与现实完美融合，使得用户使用时可以更加轻松地用手指去控制它。如此高精度的传感器，将有助于第三方开发者来实现更多有趣的功能，让现实世界更加赛博朋克。

此外，苹果MR\VR设备将会配备4K和8K屏幕，如此高分辨率的屏幕对于虚拟现实设备而言十分有必要。由于虚拟现实设备的特殊性，屏幕距离眼睛过近，导致平时1080P或者2K屏幕在这种距离下依然能够清晰地看到像素点，所以更高分辨率就显得极为重要。同时，其中两个屏幕是来自索尼的Micro OLED屏幕，而另一个则是AMOLED屏幕。为了能够流畅支持如此高的分辨率，苹果或许会为这款设备搭载M1 Pro或是M2系列的芯片。

可以看出，在手机市场创新力逐年下降的情况下，苹果开始开辟全新赛道，押宝虚拟现实领域。首款头显设备以及之后推出的AR眼镜，很大程度上将是未来取代iPhone的设备，因此苹果才会潜心研发多年。但对于用户而言，目前仍未做好全面拥抱这项技术的准备，除去需求之外，应用场景不够普遍也限制了这项技术的发展，所以在拓宽使用场景之前，手机仍将继续成为通讯设备主力。