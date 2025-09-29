车载小艺又迎新功能，以高能智能陪伴打造移动生活智慧空间

9月23日，鸿蒙智行新品问界M7、尚界H5发布会盛大举行，除多款重磅新品亮相外，车载智慧助手小艺也迎来全新进化，推出了真人感小艺、小艺一路聊、小艺搜歌、小艺频道、智能体：口语练习生，美团，喜马拉雅、小艺习惯推荐等新功能，带来全新的智能座舱智慧体验，并成为与用户“深度共情”的超级出行助理。

会聊又懂你，出行如挚友

驾车出游时，全新车载小艺能提供如朋友般贴心、如导游般专业的实时帮助。先说我最爱的新功能――「真人感小艺」，过去其他车载语音助手更像一个一问一答的指令工具，交互缺乏“人情味”，但真人感小艺能根据日常口语化的指令、感受、情绪、问答等处理语言，还能感知上下文语境，同时融合DeepSeek，语音播报真人程度高达97%。例如周末出游时，可对小艺说：“小艺小艺，导航去重庆洪崖洞”，在其开始导航后，还可接着问：“那周围有什么好吃的？”，小艺能立刻理解“那周围”是指洪崖洞周边，便会直接推荐附近美食，整个对话过程自然流畅，就如同与朋友交谈一样。

在前往重庆洪崖洞的途中，车窗外掠过令你好奇的地标建筑，「小艺一路聊」功能满足你忽然而来的兴致。“小艺小艺，左边的桥是什么桥？”，“在你左侧的是千厮门嘉陵江大桥”，你还可以继续提问“这座桥有什么历史背景吗？”，“千厮门嘉陵江大桥是一座公路和轨道交通两用桥，它连接了渝中区与江北区……”。也就是说，小艺一路聊能随时为你解答旅途疑问，陪伴你畅聊全程，让出行变得更智能、更惬意。未来，小艺一路聊的能力还将获得更大提升，为用户提供随时随地随口问的贴心服务。

帮你搜歌听资讯，出行好惬意

出游途中，音乐自然是不可或缺的伴侣，可总有那么一刻，一段熟悉的旋律突然在脑海中闪现，歌名却怎么都想不起来，只剩下零碎的歌词或模糊的片段，「小艺搜歌」便是你的救星，只需提供歌词片段、歌曲背景等线索，就能为你找到想听的歌，例如对小艺说“我想‘我曾经跨过山河大海，也穿过人山人海’那首歌”，小艺便能即刻为你播放《平凡之路》，再也不用耗费额外精力搜寻歌曲，告别“歌名失忆症”，所想即所听。不止如此，小艺搜歌还会根据目前所在场景和状态推荐音乐列表，例如旅行出游音乐，并支持语音操作，对歌曲进行暂停/播放。

出行路上除了音乐的陪伴，收听车载新闻已成为许多人的信息刚需。全新上线的「小艺频道」会结合用户的需求，实时搜索和总结资讯，更新速度达到小时级以内，例如你想了解当天最新的汽车新闻，只需唤起小艺“播放最新的汽车新闻”，小艺频道便会立刻为你播报，若听到感兴趣的新闻，还可以随时追问更多细节，与你进行深度问答，同时小艺频道会缩小为悬浮窗口，并以轻声继续播放。

不止如此，车载小艺智能体还迎来了口语练习生，美团，喜马拉雅几位得力新伙伴，让你的驾驶时光更高效、更有趣。在通勤出行的间隙，你可以通过口语练习生Kathy来训练英语口语、巩固正确的语法;周末外出游玩时，美团智能体能帮你迅速找好合适的餐厅，并支持预订位置，点单等功能，一气呵成毫不费力;在日常行车中你还可以说“小艺小艺，召唤小雅”，小雅助手即刻上线，“帮我找一期西方艺术相关播客”，小雅大窗显示多条播客列表，任你选择播放。

小艺习惯推荐，出行省心更舒适

全新小艺的关怀，不仅在于旅途中的陪伴，更延伸至了开车习惯本身。因驾乘者的个性化需求不同，每次上车都需手动调节空调温度、座椅位置等，针对这个问题小艺推出「小艺习惯推荐」，该功能相当能够主动学习你的用车习惯，15个行车周期左右便可以生成你的专属习惯，当习惯生成后上车无需对话即可自动执行习惯。例如在室外温度适中的初秋，你习惯每次上车后将空调调至24℃，一定周期后小艺便会生成专属于你的智慧场景，在你上车后主动执行，该功能不仅显著节省了出行准备时间，也让你上车即享舒适。

全新升级的车载智慧助手小艺在一系列新功能的加持下，服务能力愈发干练，正全面转向一个更聪明能干、更懂你、更关怀你、更赋能你的“智慧出行伙伴”，引领着智慧车载语音助手的新常态。

总而言之，更聪明、更能干的小艺将让你的移动生活智慧空间变得更省心、更高效、更有趣!