全民健康成趋势，华为运动健康举办首届“媒体家庭运动会”

近年来，国家大力推动全民健身，但随着全民健身国家战略深入实施，群众体育活动日益广泛且丰富，用户体育锻炼效果一直缺乏便携科学衡量方式的弊端也开始显现。尤其是后疫情时代，用户对于自身健康更加重视，如何让用户能够获得精准实时的锻炼反馈成为如今科学锻炼的重点。

作为在科技和健康领域深耕的华为，通过持续研发不断推出一系列健康产品和服务，解决用户锻炼痛点。基于此，在4月16日，华为联合国家体育总局群体司共同打造的国家体育锻炼标准线上自测平台正式上线华为运动健康App，并于5月8日邀请奥运会跳水冠军罗玉通、广东广播电视台体育频道体育主播、主持人央金以及其他媒体和各位花粉，以家庭为单位参加华为运动健康媒体家庭运动会，挑战“国家体育锻炼标准自测平台”运动项目。活动分为家庭组和个人组进行挑战，挑战30秒跳绳、立位体前屈、立定跳远、十字象限跳四个项目，测试达标者获得了除国体颁发的证书。

在以前，想要进行一场专业的“家庭运动会”，必然少不了专业场地以及教练辅助等，而华为联合国家体育总局群体司共同打造的国家体育锻炼标准线上自测平台则首次实现测验线上化，华为运动健康App也成为国家体育总局群众体育司唯一授权颁发《国家体育锻炼标准》达标证书的平台。该自测平台参照2013年颁布的《国家体育锻炼标准施行办法》将跳绳、十字象限跳、立位体前屈等多个等多个身体素质测验项目进行AI化、线上化改造，同时依托华为在运动健康领域积累的经验与技术，结合华为软硬件生态与平台，从而实现用户更加便捷地完成身体素质自测，省去诸多不便。

国家体育总局之所以在茫茫市场中选择华为作为合作伙伴，共同推出国家体育锻炼标准线上自测平台，正是看中华为在健康领域的技术爆发与生态优势。作为国内健康行业的领头羊，华为凭借自身技术实力，结合软硬件生态早早在行业内开始健康布局。截至2023年3月底，华为运动健康全球累计服务用户超4.2亿人，活跃人数更是超过9700万。而华为智能穿戴设备全球累计发货量超过1亿台，同时稳坐国内穿戴设备市场头把交椅。

在如此庞大用户基数的支撑下，国家体育锻炼标准线上自测平台的受众可见一斑，尤其是在整个硬件终端方面，华为横跨手机、笔记本、手环、手表、智能大屏等等领域，基于自身遥遥领先于行业的通信技术，使得硬件之间能够相互调动各类摄像头、传感器等，通过华为自研高精度人体姿态识别智能算法，对用户运动健身行为进行准确全面的动作识别。在如此强大的技术实力之下，华为自然成为国家体育总局的首选合作伙伴。

但华为的优势还远不止此，华为自研的HarmonyOS经过多年迭代与发展，为华为提供了广阔的生态平台。基于HarmonyOS，华为研发出TruSeen™体征监测、TruFit™体成分检测、TruSleep™睡眠监测、TruRelax™压力管家等多项核心技术算法，结合TruSport™运动科学训练体系，能够为用户带来更科学、更专业的运动指导和健康管理服务。

同时在AI技术与算法方面，华为运动健康团队长期深入探索人体运动感知技术，通过AI视觉实现人体动作、姿态、体型的精准检测，构建出一整套训练运动体系。在这次家庭运动会中，华为运动健康App利用计算机视觉准确识别跳绳、立位体前屈的身体动作，综合评估得分。这项技术的实现，也为用户日常锻炼提供了足够科学的标准与参考。

如今华为运动健康在生态和软硬件方面同时发力，产品层面优势明显，尤其是华为智能手环、华为智能手表，已经连续四年以上实现中国出货量第一、品牌知名度第一的佳绩。这也从侧面证明华为运动健康在市场上的成功，也凸显出华为强大技术实力之下的独有优势。

国家体育锻炼标准线上自测平台的推出，一方面契合国家推行全民健身的理念，另一方面也切实方便用户在家的自我锻炼监测，用户能够随时掌握自身锻炼效果，家长也能及时掌控孩子的身体素质，帮助用户养成健康、科学的生活方式。同时华为展现出来的技术实力，也强化了华为在健康领域的主导地位，并且可以源源不断为用户提供更加符合下一世代的健康产品。对于华为而言，这还仅仅只是一次开始，未来华为仍将继续改变世界。