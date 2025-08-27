“水哥”王昱珩将做客科大讯飞京东超级品牌日 探讨AI智慧学习

8月28日20点至8月29日，科大讯飞京东超级品牌日正式开启。8月28日19点至20点，特邀嘉宾“水哥”王昱珩将做客京东“快乐学习吧”采销直播间，与京东采销以及科大讯飞消费者BG副总裁徐荣盛共同探讨AI技术如何重塑未来教育、提升学习效率。打开京东APP搜索“科大讯飞超品日”选购爆款AI学习机，下单可享国家补贴叠加品牌补贴，双重补贴至高优惠30%，助你智慧学习快人一步，心动的用户记得提前锁定京东。

科大讯飞AI学习机作为深耕AI+教育领域的科技品牌，不断以技术创新和前沿教育方法提高教育教学质量，帮助孩子学习省时提效。“水哥”王昱珩是《最强大脑》的知名选手、清华大学学霸，凭借卓越的观察力和超强学习能力广为人知，在本次直播中将与科大讯飞副总裁，以及京东采销，就“AI如何为教育赋能”的问题进行深入探讨，并结合自身经历向观众给出自己的答案，希望让渴望提升自我的学生，或是关注孩子成长的家长，在观看直播时都能有所收获。针对家长们普遍面临的作业辅导、答疑解惑等教育难题，科大讯飞副总裁也将分享多款智能教育硬件产品提供解决方法，想要进一步了解的用户，记得提前锁定8月28日19点的京东“快乐学习吧”采销直播间。

多款科大讯飞的智能教育硬件产品都将在科大讯飞京东超级品牌日迎来诸多优惠，用户可趁机低价入手。

科大讯飞AI学习机被誉为高端学习机领导者，搭载了讯飞星火大模型和Deepseek双引擎，旨在为幼、小、初、高全学段的孩子提供个性化、高效的学习体验。基于AI大模型技术和科大讯飞规模化因材施教技术实现路径，能做到精准分析学情，孩子只需做几道题，AI就能精准分析出知识薄弱点，个性化定制学习方案，精准推荐学习内容，做到因材施教，为孩子学习省时增效。科大讯飞AI学习机还内置多学科的海量免费学习资源库，并具备护眼屏和低蓝光特性。

科大讯飞京东超级品牌日活动期间，科大讯飞AI学习机T30 Pro下单立省500元，到手价9499元，下单还可享12期免息分期，抽价值2999元故宫深度研学游，还赠价值千元好礼和护眼保。

此外，科大讯飞京东超级品牌日期间，全系产品均有优惠，包括科大讯飞热销的智能办公本X5 Pro、智能录音笔Magic、双屏翻译机2.0等。部分产品还可享国家补贴立减优惠，叠加品牌补贴后至高可减30%，还有全场12期免息等多重福利，为用户带来又好又便宜的购物体验。

8月28日晚19点，想要了解“水哥”和科大讯飞副总裁的教育观，以及如何实现智慧学习与高效办公？请提前锁定“快乐学习吧”京东采销直播间。