年轻人可能买的起的徕卡！ 3188元，徕卡发布Sofort 2混合拍立得相机

如果你对拍照比较感兴趣或是一名摄影爱好者和相关从业者，相信对徕卡的名字并不陌生，但动辄万元以上的产品价格让不少人望而却步。而在最近，徕卡发布了一款价格相对便宜的新品―Sofort 2拍立得相机，售价为389美元，国行版本为3188元，将会在11月9日正式开售，它可能是年轻人买的起的徕卡相机了。

徕卡的上一款拍立得相机要追溯到七年之前了，而且相比于前代Sofort，全新的Sofort 2虽然变得更贵了一些，但它也不再仅仅是一个拍立得，而是一款混合拍立得相机。Sofort 2内置1/5英寸数字传感器，等效全画幅28mm视角镜头，可以保存数字图像，也能在挑选照片后再进行打印，通过连接徕卡FOTOS应用程序，将智能手机中的所有照片和其他徕卡相机拍摄的照片预先储存在Leica Gallery中，即可使用新功能打印这些照片。还可通过应用程序将手机中的照片传输至相机，并进行即时打印。

拍摄功能方面，它带有单独设计快门键的自拍模式、广角焦段的风景模式以及近至10厘米的特写微距模式，更有10种镜头效果和10种胶片效果。

Sofort 2采用了简洁的设计风格，拥有优雅的机身和轻巧的结构，拥有一块3英寸显示屏，而最显眼的当属正面那枚“可乐”标，提供了红/白/黑三种配色可选。同时，它还提供了丰富的配件可选，包括时尚的木质相框、腕带、背带、相机包等。另外值得一提的是，它兼容富士Instax Mini相纸，这点还是很不错的，徕卡的相纸着实有些贵。

总的来说呢，作为一款徕卡相机，价格确实不算贵，算是年轻人可能买的起的徕卡了。但就功能性和实用性来说，对比其它品牌的拍立得相机，那还是小贵了一些，而为了一个“可乐”标多花几千块到底值不值还是要看大家自己的选择了。