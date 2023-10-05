您现在的位置： 天极网 > 智能设备

 公众号 排行榜 发布会

三星睡眠呼吸暂停监测功能在韩国获批，明年初登陆Galaxy Watch手表

2023-10-05 16:14:23 作者：小正

  • +1 你赞过了

  10月5日消息，三星电子今日宣布，三星健康App被韩国食品药品安全部(MFDS)批准使用睡眠呼吸暂停功能，并将于明年初在韩国应用于新的Galaxy Watch系列手表

三星睡眠呼吸暂停监测功能在韩国获批，明年初登陆Galaxy Watch手表

  据介绍，三星通过利用Galaxy Watch的BioActive传感器，让睡眠呼吸暂停功能可以在睡眠期间监测血氧水平，并通过分析检测到的血氧值如何变化，来判断佩戴者呼吸暂停或呼吸浅慢情况的发生，可以识别中度至重度阻塞性睡眠呼吸暂停，然后估算呼吸暂停-呼吸浅慢指数(AHI)。用户只需在 10 天内跟踪两次睡眠，每次睡眠时间超过 4 小时，即可判断自己是否出现眠呼吸暂停症状。

三星睡眠呼吸暂停监测功能在韩国获批，明年初登陆Galaxy Watch手表

  三星电子MX业务副总裁兼数字健康团队负责人Hon Pak 表示：“三星仍致力于为Galaxy可穿戴设备提供先进技术，帮助更多人更好地了解和控制自己的健康。”他还补充道：“通过Galaxy Watch系列的新睡眠呼吸暂停功能，我们为用户提供了一个简单、主动的工具，可以在病情恶化之前尽早识别这种疾病。”

三星睡眠呼吸暂停监测功能在韩国获批，明年初登陆Galaxy Watch手表

  根据百科描述，睡眠呼吸暂停被认为是一种常见但严重的疾病，它会导致人们在睡觉时停止呼吸，从而导致氧气供应中断、睡眠质量下降，白天疲劳,以及其他健康并发症，如高血压、心脏病、2 型糖尿病、代谢综合征、肝脏问题、药物和手术并发症、伴侣睡眠不足、中风或认知障碍。根据美国国家睡眠基金会的数据，在美国，大约25%的男性和10%的女性患有阻塞性睡眠呼吸暂停，其中有至少三成的人无法识别自己的症状或寻求治疗。

聚合标签：
相关产品
网友评论
发布
相关推荐
相关文章
本周热门

热门标签

小正

最新资讯

三星明年支持睡眠呼吸暂停监测

热门视频

石头洗烘一体机新品H1 Neo

新品评测

海尔兄弟儿童电话手表K1评测
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录