华为平板或登顶中国市场第一！双十一买平板选华为就对了，最高立省500元

根据国际市场研究公司捷孚凯(GfK)公布的最新数据， 2023年第三季度中国大陆平板电脑零售市场销量同比增长 2.96%，环比增长 11.62%，其中华为平板市场表现最为突出，销量同比增长 25.07%，环比增长 48.39%。华为品牌市场份额高达 32.86%，或将荣登中国平板电脑销量第一位。在线下渠道，华为平板更是占据了半壁江山，市场份额达到了惊人的 47.58%。如此傲人成绩的背后，是华为在平板行业十年来坚持不懈的技术创新和产品升级，也是对华为平板卓越的产品力和领先的软硬件技术实力的有力佐证。

回顾华为平板发展历程，从2014年发布首款平板华为MediaPad M1开始，华为便始终以用户需求为导向，不断刷新平板的使用体验。从全面屏设计、华为临境显示、麒麟旗舰芯片，到全球首款柔性OLED屏、首款星闪手写笔，每一次硬件革新都引爆平板市场;从平行视界、多屏协同、超级中转站、远程PC、多设备通信共享，到HarmonyOS 4及其全新自由多窗/实况窗、华为笔记、PC级专业办公生态，不断丰富的软件生态让华为在平板市场成功出圈，并成为了引领者。

截至目前，华为MatePad系列已经发展成为一个大家族，包括定位影音娱乐的入门平板、学习护眼平板以及专业生产力平板，做到了不同使用场景、不同尺寸全覆盖，也让“选平板，就选鸿蒙平板，常用常新”的观念深入人心。那么，双十一电商大促即将到来，华为平板到底应该怎么选呢？

华为MatePad Air

如果你经常需要移动办公，那华为MatePad Air就是为你量身打造的轻旗舰平板电脑，其拥有旗舰级的配置、便捷的生产力属性，能带来更加轻松、自由的办公体验。

优秀的屏幕能为高效生产力提供了肥沃的土壤。华为MatePad Air搭载11.5英寸3:2黄金比例生产力屏幕，在浏览网页、文字输入时显示更多内容，2.8K超高分辨率、144Hz高刷新率、30Hz-144Hz自适应刷新率技术以及莱茵低蓝光、无频闪双重认证等特性，则能在图片处理和文字编辑方面更具优势。不止如此，华为MatePad Air还是全球首款通过HDR Vivid专业认证的平板，无论是观看视频还是日常展示图片都可以还原真实细腻的色彩。

良好的便携性，则能让移动办公更加轻松。华为MatePad Air 采用业界首创的玻纤光学镀转印膜凝霜工艺设计，拥有羽砂紫、原野绿等五种配色，其整机仅厚6.4mm，重量也只有508g，这个厚度以及重量规格已经算是行业顶级水平，手持或放进背包都很轻便，移动办公毫无负担。

作为一款可以助力高效办公的生产力工具，华为MatePad Air搭载了PC应用引擎，支持PC级WPS、PC级CAJViewer。PC级WPS拥有原生UI体验、悬停窗口、自由缩放、多窗口操作、触控交互和键鼠交互等功能，无论是处理文档、编辑表格还是制作演示文稿，都能快速上手。PC级CAJViewer，下载好的CAJ文件可以一键直达CAJViewer，无感加载内容、页面切换。

得益于HarmonyOS 4系统，在多屏协同场景下，华为MatePad Air还能与手机、PC、显示器等设备实现无缝互联，多设备协同使工作更高效;通过超级终端与其他鸿蒙设备协同互联，有效解决文件传输、频繁切换设备等问题，提高用户工作效率。搭配HUAWEI M-Pencil(第二代)智能手写笔，还能实现跨应用取色、录音实时转文字、一键摘录、全局批注等功能，日常创作绘画、文档编排得心应手。

华为MatePad Air在细节和基础配置方面也是诚意满满。配置有四个定制级的全频扬声器，支持自研的Histen8.0技术，观影听歌沉浸感十足，带来影院级声场体验。搭配的分体式磁吸键盘也十分实用，磁吸配对、无感充电、智慧语音输入以及超过40种快捷键组合，能满足多种场景所需，并支持三种形态切换，无论是狭小的机舱，还是家里的沙发上，都轻松实现高效办公。考虑到外出联网问题，华为MatePad Air采用了三重天线技术、支持多设备通信共享，确保在各种场景下时刻在线。

华为MatePad 11英寸 2023款

如果你热衷于在纸质的书本、笔记本上做笔记，又或是对读写要求较高的学生党，不妨闭眼选择华为MatePad 11英寸 2023款。

华为MatePad 11英寸 2023款配备一块120Hz纸感柔光屏，搭配HUAWEI M-Pencil(第二代)，在上面写写画画，可真实感受到笔尖与屏幕摩擦带来的轻微阻尼感与振动感，以及熟悉的纸面书写“沙沙”声。2.5K分辨率、 P3 广色域等特性，则为书写和阅读提供更舒适愉悦的体验。同时，华为MatePad 11英寸 2023款还是业界首款获得莱茵无反射认证、SGS低视觉疲劳金标认证，通过莱茵TÜV硬件级低蓝光、莱茵TÜV无频闪双认证的平板电脑，能有效缓解长时间使用平板带来的眼睛疲劳。

在全新的HarmonyOS 4的加持下，华为MatePad 11英寸 2023款还有着多项智慧功能。超级中转站让多设备之间可便捷快速地传输文字、图片等资料;并且还引入了PC级WPS和PC级CAJViewer，平板上就能直接进行查看知网论文，编辑文稿等一系列操作，简直不要太方便。

抛开产品使用体验，优越的颜值也是必不可少的。华为MatePad 11英寸 2023款依然保持简洁大方的设计，一体中框微微弧度恰到好处，背板则引入全新配色，宇宙星环摄像头，颜值十分在线。

华为MatePad Pro 13.2英寸

在华为平板十周年之际，华为史上最强的生产力平板――华为MatePad Pro 13.2英寸正式发布，不少商务精英人群将其称之为首选。

华为MatePad Pro 13.2英寸作为全球最轻薄大尺寸平板，其在屏幕素质、尺寸大小、轻薄程度三个方面均做到了遥遥领先。正面采用一块 13.2 英寸的超大尺寸柔性 OLED 屏幕，3.4mm 的超窄边框，高达 94% 的超高屏占比，配合3:2的屏幕比例，生产力更进一步;该块屏幕具备2.8K、144Hz刷新率等特性，采用华为临境显示技术，色彩准确、明暗真实、流畅清晰以及舒适护眼四大方面实现提升;机身仅重580g，厚度仅为5.5mm，三根手指就能轻松握持，是迄今业界最低克重的平板。

得益于HarmonyOS 4全面进化，华为MatePad Pro 13.2英寸的智慧能力再进阶。全新自由多窗，可带来PC般的窗口交互体验，灵活应对各种使用场景;超级中转站2.0，进一步打破应用与设备之间的壁垒，高效又实用;华为笔记，灵感记录，随心创作三大黑科技，记录重要信息、即时创作更省心;全新通知中心及实况窗，第一时间掌握最有价值的信息。此外，还搭载了PC应用引擎，带来全新升级的PC级WPS Office、亿图图示与CAJViewer，让你无惧时间和场景，随时随地移动办公。

在华为MatePad Pro 13.2英寸的诸多亮点中，最引人注目的当属支持星闪技术的HUAWEI M-Pencil (第三代)。HUAWEI M-Pencil(第三代)是全球首款采用了星闪技术的终端产品，内置星闪芯片，连接更快更稳定，时延最低至0ms，还支持业界领先的超万级压感，可提供专业数位板级写画体验。

华为MatePad Pro 11英寸

对于想提升生产力的打工人来说，可以直接入手华为MatePad Pro 11英寸，其拥有强大硬件和优秀的屏幕素质，完全符合专业生产力需求。

创作者离不开一块好屏幕，华为MatePad Pro 11英寸采用120Hz的OLED原色全面屏，拥有92%的超高屏占比，还是全球首款通过莱茵全局护眼3.0认证的平板，轻松应对职场商务人士、创作者、设计师等多种职业人群的需求。

华为MatePad Pro 11英寸对于专业创作办公的加持，可不局限在屏幕之上。华为MatePad Pro 11英寸在鸿蒙系统的加持下，可以与手机、PC等设备无缝协同;超级中转站功能，一键摘取文本、图片拖至中转站，并且实现跨设备取用。还有PC应用引擎功能，将WPS桌面级应用的原生体验移植到平板上，随时可以高效办公。

高颜值而又更轻巧的外观设计、强劲的续航能力以及不少趁手的硬件配置也让华为MatePad Pro 11英寸上手就有一个好印象。穹环设计的后置摄像头，整机重量轻薄，让创作者们外出携带无压力;内置一块8300mAh的超大容量电池，11.5小时的续航再加上66W的超级快充功能，走到哪里都是满满的安全感，支持HUAWEI M-Pencil(第二代)，带来无感延迟的书写绘画体验，分体式智能磁吸键盘同样也为办公带来了非常大的便利性。

当然，除了上面提到几款产品，华为还拥有多款值得入手的平板，例如打造Pro级办公创作新体验的华为MatePad Pro 12.6英寸，青少年学习优选的华为MatePad 2023款、家庭用户首选的华为MatePad SE以及解锁你对二合一笔记本各种想象的华为MateBook E Go。

今年双十一买平板，选华为就对了。再告诉大家一个好消息，双十一期间华为平板也迎来了限时优惠，最高立省500元，华为MatePad Pro 13.2英寸新品上市，爆款平板华为MatePad 11英寸仅需1799元起，有需要的小伙伴速去抢购。