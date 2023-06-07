聊一聊Vision Pro：硬件发展的重点在于内容，交互模式值得关注

苹果本周正式亮相首款款混合现实(MR)头戴式设备――Apple Vision Pro，它搭载了苹果公司首款3D摄像头，可用其观看和拍摄3D视频，Vision Pro将聚焦游戏、工作、交流，这款设备将把世界带入“空间计算”。Vision Pro仅仅依赖于语音、视觉、以及手感，没有提供硬件操控。除了虚拟键盘之外，用户还可以通过Mac键盘或蓝牙键盘向Apple Vision Pro输入文字信息。全新的R1芯片将专门为首款MR头显设备Vision Pro研制。Apple Vision Pro将于2024年初开售，售价为3499美元。

Vision Pro本身不算颠覆，各种玩法和交互都早被尝试过，看点还是它开发与内容的软实力。苹果一贯“不卖”硬件卖会员，这个硬件就是它的会费。Vision Pro也是这么个意思，它要撬的是下一个玩法的内容蛋糕，3499美元的价格，可以理解为它综合价值的估价。

而Vision Pro能不能有前景，重点在于其开发的内容。用内容驱动硬件，是苹果的经典玩法，也符合互联网外部性与裂变属性。苹果折叠屏预计也是这种套路，现有折叠屏玩法还是有些单调，这玩意没整出些花来有点可惜。

还有一个有意思的点是交互模式，Vision Pro交互方式把“注视+手势+语音”都带上。我主观认为苹果把选择权交给用户，初期尽可能广而全，向各个方向进化发展可能性。哪一种最好用，消费者最终就会选择什么。这一点在手机时代曾验证过：汤姆猫为代表的语音互动、神庙逃亡为代表的重力感应、王者为代表的戳钢化膜，选择权交给用户，用脚投票最靠谱。

最后，Vision Pro是款挺有野心的产品，空间计算箩筐很大，虽然现在镂空见底，但的确能装得很多东西。这玩意验证可行，2D视频图文载体都要重写，现有秩序都会打破重组，数码开启下一个黄金10年不是梦。