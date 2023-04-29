苹果将下一代Apple Watch屏幕升级推迟到2025年或更晚

根据过去几个月的各种不同报道，Apple Watch的屏幕有望在未来从OLED转向micro-LED。然而分析师Ross Young最近的一份报道显示，苹果已经决定推迟这一时间节点。

分析师蒲得宇在1月份报告称，采用micro-LED技术和更大屏幕的Apple Watch Ultra有望在2024年上市。彭博社不久后证实了该报道，称苹果将于2024年底换用micro-LED屏幕。

不过，分析师Ross Young表示，苹果已经将这一变化推迟到2025年下半年。他没有提供有关延迟的任何进一步细节，但由于时间跨度如此之远，因此预计会出现延迟和生产挑战。

Apple Watch目前使用OLED显示屏，这也是自2015年首款Apple Watch发布以来就一直使用的屏幕。与OLED相比，micro-LED面板拥有更多优势。与OLED屏幕相比，micro-LED 可以达到更高的亮度水平并提供更一致的色彩输出。此外，与OLED屏幕相比，micro-LED 也不易受到老化烧屏情况的影响。值得一提的是，micro-LED技术的单位能效比也远高于 OLED，这一点对于Apple Watch等设备尤为重要，尤其是像这种小体积的可穿戴设备。

彭博社在报道中称，下一代Apple Watch显示屏能提供“更明亮、更鲜艳的色彩以及更广的可视角度”。

在Apple Watch向micro-LED过渡之际，苹果正打算开始为iPhone和Apple Watch使用自研的屏幕。目前，苹果在iPhone、iPad和Apple Watch中使用的屏幕还依赖于三星和LG等合作伙伴。苹果始终在致力于将设备所需的一切元器件都转为自研，以此来规避风险。