又是一年618狂欢季，这份华为MatePad系列平板电脑选购指南请收好！

眼下，618大促正在进行时，准备买平板电脑的小伙伴不必再纠结了，华为MatePad系列可以一站式满足你的需求，无论办公、创作，还是学习，都能找到适合自己的平板。

废话不多说，下面小编就给大家带来华为MatePad系列的全系选购指南，手把手教你买到好用且适合自己的平板电脑。

华为MatePad 11英寸 2023款，引领无纸化学习新体验

首先要跟大家介绍的是华为爆款平板――华为MatePad 11英寸 2023款，共有标准版和柔光版两种选择，它既有平板产品的智能，也有接近墨水屏的书写体验，并以领先的硬件基础、完善的软件生态和独特的鸿蒙智慧体验，成为大学生无纸化学习好拍档。

华为MatePad 11英寸 2023款正面采用2560x1600分辨率的IPS屏幕，支持120Hz刷新率、sRGB和P3内容的广色域管理，在流畅性和色彩效果上均有不错的表现。为进一步提升屏幕防眩能力，华为MatePad 11英寸 2023款柔光版还首次升级了纸感柔光屏，搭载纳米级蚀刻工艺，能够将镜面反射转化为柔和漫反射，大幅减少强光环境下的屏幕反光眩光问题，并获得业界首款莱茵无反射认证、SGS低视觉疲劳金标认证，通过莱茵TÜV硬件级低蓝光、莱茵TÜV无频闪双认证，为环境光反射、对视力损伤较大的屏幕蓝光、频闪几大问题提出了完善的优化方案。

得益于纸感柔光屏上的纳米级蚀刻工艺，华为MatePad 11英寸 2023款柔光版还具备更类纸的电子屏书写体验。使用第二代HUAWEI M-Pencil手写笔书写时，尼龙弹性体笔尖划过屏幕表面晶体结构时产生更多摩擦和微小振动，有效解决了传统玻璃屏幕上书写易打滑的痛点，振动感的反馈也更加接近在真实的纸张上书写。

华为MatePad 11英寸 2023款整机大小和一本杂志差不多，加之微弧的中框设计，更加贴合手掌，通勤或差旅带着也不会感到累手。机身背部采用超薄透明板材，搭配全新的星光砂工艺和精雕工艺，使其看起来犹如星光璀璨一般，并提供有流光紫、海岛蓝、晶钻白、曜石黑三种配色可选，满足不同人群的需求。

无纸化办公学习的当下，华为MatePad 11英寸 2023款通过配备全新的HarmonyOS 3.1，以多项智慧能力的供给支持，带来更优的一站式学习体验。得益于华为PC应用引擎技术的加持，华为MatePad 11英寸 2023款拥有PC级的WPS，相较于移动端WPS，在布局和功能上更加完善。之后将推送PC级CAJViewer，平板上也能查看文献做批注，学习使用更方便了。利用华为笔记和课程表FA卡片，实现最高效的课堂学习记录，不错过老师所讲的每一个重要内容。

此外，超级中转站让文件资料等随时流转，跨设备无缝共享;远程PC助你穿越空间和距离，时刻访问远在家中的PC电脑硬盘;多设备通信共享，无需打开热点即可共享网络，还能实时同步电话、短信、验证码填充等;多屏协同，平板可以是PC的另一块扩展屏，还能是PC的手写板，能与大屏镜像显示内容，浏览、创作、多人会议等生产力属性瞬间爆棚。可见，从课前预习到课中学习再到课后复习，又或是从学习到社交、娱乐、创作校园生活的方方面面，华为MatePad 11英寸 2023款都是大学生无纸化学习的好伴侣。

在拥有一站式高效便捷的学习体验之余，华为MatePad 11英寸 2023款还具备稳定的网络连接和给力的续航能力。首发基站阵列式WiFi天线专利技术，支持Wi-Fi 6网络连接，多场景下都可畅享极佳的网络通信体验。内置7250mAh大电池，配合帧率自适应技术以及鸿蒙系统的节电技术，让你摆脱续航焦虑。

总的来说，华为MatePad 11英寸 2023柔光款凭借首创拥有多重认证的纸感柔光屏，让无纸化学习体验上升到前所未有的高度，强大的HarmonyOS智慧生态，则为学生学习实现了一站式高效便捷体验。好消息是，618期间下单这款无纸化学习超强平板，最高立减300元，目前柔光版到手价2599起，标准版到手价1999起，真心值得推荐!

华为MatePad Air，开启轻办公新体验

华为MatePad Air拥有轻旗舰级的配置、便捷的生产力属性、多彩的机身，是一款专属年轻新生代的轻旗舰平板，可满足用户在轻办公等场合的各种使用需求，成为用户平衡工作和生活的好帮手。

华为MatePad Air采用同旗舰业界首创的玻纤光学镀转印膜凝霜工艺设计，搭配家族化设计标识的宇宙星环后摄，提供羽砂紫、星河蓝、云锦白、原野绿、曜石黑等五种配色，满足年轻用户的审美要求。同时，华为MatePad Air的体感克重达到了同挡位最轻，整体厚度为6.4mm，重量为 508g，随带随走，没有负担。

华为MatePad Air首次搭载了11.5英寸的3：2生产力屏幕，视觉更加沉浸，展示内容面积也更全更广。这块屏幕还支持P3广色域、2.8K超清分辨率，屏幕素质是华为平板之中的佼佼者;还需要说明的是，它不仅是华为首款支持高达144Hz刷新率屏幕的平板，支持自适应高刷新率和超级帧率，还是全球首款通过HDR Vivid专业认证的平板，将为用户带来流畅丝滑、画面明暗及细节更为突出的视觉体验。

作为一款可以助力高效办公的生产力工具，华为MatePad Air实现了PC级应用的原生体验。以PC级WPS Office体验为例，保留了“目录”“大纲”“章节”“引用”等功能，实现WPS桌面级UI、窗口随处悬停、多窗口等复杂操作。针对学术研究等科研用途，华为MatePad Air还支持了PC级CAJViewer阅读器，下载好的caj文件可以一键直达CAJViewer，无感加载内容和页面切换。

华为笔记在华为MatePad Air也有了新变化，升级了华为自研的笔刷，首发录音实时转文字功能，配合第二代HUAWEI M-Pencil智能手写笔，使用体验更是锦上添花，支持跨应用取色、跨设备取色和一键摘录等功能。这还不够，华为MatePad Air还搭配了全新分体式键盘，支持磁吸配对、无感充电、智慧语音输入等功能，更是支持三种形态的切换，笔记本形态、分体形态和创作形态随心变换，符合办公人士的日常使用需求。

在混合办公等新形态场景下，华为MatePad Air在最新的HarmonyOS 3.1系统的加持下，带来智慧、便捷、可靠的全场景交互体验。针对PC平板多屏协同的场景，在扩展模式下，平板扩展为PC外的另一块显示屏，灵活共享键盘鼠标，高效工作及创作。多设备通信共享，可实现手机和平板的网络共享、通话共享、短信共享以及一键登录等功能。而像超级中转站、口罩人脸解锁、超空间存储压缩等智慧功能，华为MatePad Air也都一应俱全。

除了超强素质屏幕、PC级别专业办公体验以及智慧交互能力外，华为MatePad Air还带来了轻旗舰硬件性能。搭载8300mAh超大容量电池+40W华为超级快充，能够快速“回血”，让大家彻底告别续航焦虑。为保证在线会议的流畅，引入WiFi6增强高规格通信配置，带来畅连无忧的信号体验。还拥有麦克定向收音、AI降噪、48K全频通话功能，配合四扬声器搭配分场景专业调教设计以及全新升级的Histen8.0，带来更加极致的剧院级影音体验。

不得不说，华为MatePad Air可谓满身优点，诸如3：2生产力屏幕、144Hz超高刷、PC级别WPS和CAJViewer、轻薄多彩的外观以及分体式磁吸键盘等等，如果你正在寻找一款轻生产力平板，一定不要错过它。而且，618大促期间，新品限时优惠100元，售价2799元起，心动的小伙伴要抓住机会了哟～

华为MatePad Pro 11英寸，突破平板边界体验

华为MatePad Pro 11英寸定位旗舰级平板，是一款专业的生产力与创造力的工具，强劲的硬件性能支持进阶型工作生产，足够好的屏幕素质、足够快的充电以及足够有科技感的设计，可满足足日常工作、娱乐、创作等需求。

华为MatePad Pro 11英寸拥有非常轻薄的机身，厚度仅为 5.9mm，整机的重量也仅为 449g，外出携带没有丝毫负担。作为Pro级别的旗舰平板，华为MatePad Pro 11英寸搭载120Hz的OLED原色全面屏，拥有92%的超高屏占比，它通过了德国莱茵全局护眼3.0认证，具备硬件低蓝光、1440Hz高频PWM调光、自然色彩显示能力以及多屏同色显示技术，轻松应对职场商务、创作者、设计师等不同人群的需求。

依托于鸿蒙系统，华为MatePad Pro 11英寸不仅可以与华为手机、PC等诸多设备轻松互联，还支持设备通信共享、远程PC和PC应用引擎三大黑科技，使平板电脑融合了手机、电脑和平板的生产力优势体验，成为三位一体的超级终端，对于带平板回家办公、经常外出办公这类用户来说，解决了很多工作时遇到的麻烦。

华为MatePad Pro 11英寸为了成为移动办公的超强后盾，内置8300mAh超大容量电池，再加上66W的超级快充功能，即使出门在外，也是满满的安全感。HUAWEI M-Pencil(第二代)手写笔、分体式智能磁吸键盘、隐藏式悬浮天线，也为办公带来了非常大的便利性。在闲暇之余，得益于华为MatePad Pro 11英寸搭配了由2组定制高音喇叭+4组低音喇叭组成的6喇叭高低分频设计，以及HUAWEI SOUND音频，可实现视觉与听觉的双重沉浸式体验。

值得一提的是，618期间入手华为MatePad Pro 11英寸同样能享受优惠，下单最高立减500元，目前到手价到手价2999起，有需要的朋友抓紧入手吧，让它为你解锁更高效的办公状态。

当然，不止这三款，华为MatePad系列平板中还有很多值得入手的平板电脑，例如华为MatePad Paper墨水屏平板，兼具平板与电纸书的特质，拥有更智慧、沉浸式的深阅读和高效办公体验，是提高办公效率和提升自己生活品质的用户首选，618下单最高立减300元;定位入门的华为MatePad SE同样享受下单最高立减300元的福利优惠。华为MateBook E，这是华为旗舰二合一笔记本，有移动办公需求的职场菁英、内容创作者就选它，618下单最高立减100元;华为MateBook E Go也是一款二合一笔记本电脑，适合预算少、对笔记本性能要求不那么高的职场白领、内容创作者或高校师生，下单最高立减500元。鸿蒙组队，体验翻倍~

一年一度的618购物狂欢节正在如火如荼的进行着，华为旗下多款产品也迎来了优惠好价，“华为618智慧享一夏”活动期间至高直降700元，办公、创作、学习享你所选。感兴趣的小伙伴可前往华为商城及各大电商平台华为官方旗舰店详细了解～