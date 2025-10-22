10 月 16 日，第 36 届长城心脏病学大会暨亚洲心脏大会 2025在北京盛大开幕。作为亚太地区心血管领域顶级学术交流平台，此次大会汇聚了全球心脏病学领域的专家学者，全方位展示了心血管领域前沿研究成果。

作为在运动健康领域深耕十年的引领者，华为运动健康携最新研究成果亮相，不仅举办 “华为运动健康专题会” 深度分享技术进展，更通过多款明星产品构建起全场景心血管健康管理矩阵，成为大会焦点。

在华为运动健康专题会上，业内顶尖专家围绕可穿戴技术的临床应用展开深度研讨研究。

陈韵岱(解放军总医院心血管病医学部学术委员会主任、中国医师协会胸痛专业委员会主委)带来《基于 AI 赋能的可穿戴设备血压健康管理》演讲，分享与华为联合开展的 “AI 血压随访研究” 阶段性成果，提出通过持续数据采集与即时医患交互优化高血压管理的核心主张;。

王建安(浙江大学医学院附属第二医院党委书记)以《AI 赋能心脑血管疾病精准防治》为题，建议依托智能穿戴的心电监测能力构建心脏瓣膜疾病管理体系，强调全血管数字人可赋能泛血管疾病全链条管理;

此外，张存泰、李希等专家也带来精彩分享，其中张存泰提出 “腕间可穿戴，血管更健康” 的金句，精准概括了可穿戴设备对血管健康的监测价值。

事实上，在慢病管理领域，尤其是心脏健康与血压健康方面，华为已持续进行了长达多年的战略布局与技术深耕。在硬件层面，以自主研发的玄玑感知系统作为底座，实现了心率、血氧、血压等健康指标的多维度、高精度感知;软件层面，则以华为运动健康 App 关键交互入口，构建了一套覆盖监测、分析、预警到专业医疗资源接入的全方位主动健康管理体系。

多项新技术赋能，华为穿戴设备领航健康潮向

此次重点展示的华为 WATCH D2 “星云蓝” 以 “分人群适配血压管理” 成为亮点。针对不同人群需求提供精准解决方案：日常生活中，对有偶尔需要检测血压的人群，用户可随时启动单次测量，快速获取血压数据;对于需要规律监测的人群，可以通过HUAWEI WATCH D2 “设置定时测量提醒，帮助建立科学的监测习惯;针对清晨高血压或夜间血压波动等高风险时段，用户还可自定义监测频率，实现重点时段的连续追踪。此外，对于高风险人群的检测需求，可以通过HUAWEI WATCH D2进行24小时动态血压监测，全天候记录血压变化，生成符合临床参考标准的动态血压报告，为医生评估治疗效果、调整治疗方案提供有力支持。

高血压素有“慢病之王”的称号，并还是多种致命性心脑血管疾病的重要诱因，有效管理与控制血压显得至关重要。华为WATCH D2是业界首款符合医疗标准的腕上动态血压表，且通过了7个国家和地区认证的医疗器械认证，该产品的出现将动态血压监提升到全新的高度。

值得一提的是，即将首发的血压AI随访功能，这是华为联合小艺&301医院打造出的首个“血压健康助手”智能体，该功能将实现血压管理从被动记录向AI主动干预的跨越。

在心脏健康监测领域，华为WATCH GT 6系列与301医院深度合作，首发房颤负荷统计功能，该功能可实时精准测量用户每日房颤负荷，进行风险评估，助力用户提早预防永久性房颤、脑卒中等高危风险。同时，华为WATCH GT 6系列基础款支持脉搏波心律失常分析，Pro版有ECG心电分析，用户通过腕间就能了解心脏状态，追踪自身健康情况。

软硬件深度布局，华为运动健康成行业佼佼者

华为运动健康持续深耕硬件检测技术、软件算法，并依托与专业医学资源的深度合作，其可穿戴设备健康能力形成了差异化领先，并保持着领先行业地位。

华为 WATCH GT 6 房颤负荷新特性、华为WATCH D2支持的动态血压监测及AI随访等创新技术，基于与解放军总医院(301医院)、复旦大学附属中山医院等顶尖医疗机构的深度合作研发，并获得全球多地区医疗器械认证，相较于其他普通可穿戴产品展现出了专业级的领先优势。

此外，华为运动健康已开展情绪健康、高血糖风险等250+项健康研究项目，吸引超1400万用户参与，华为创新研究App已有包含心脏健康研究等9项健康研究，进一步强化了华为穿戴设备在健康监测领域的专业能力与差异化竞争力。

华为运动健康的发展史，就是可穿戴设备的运动健康发展史。从2016年HUAWEI TruSeen™1.0的静态心率监测功能，到2023年HUAWEI TruSeen™5.5+心率监测技术，再到2024年9月，华为发布首个运动健康技术品牌――华为玄玑感知系统，至此，华为在穿戴领域实现了从技术到品牌的革命性跃迁，开启了全新的“玄玑”时代。

2025年，华为穿戴进入了第二个十年，已实现全球累计发货量超2亿台，并以20.2%的全球市场份额登顶腕戴设备市场榜首，与此同时，其在运动健康领域的探索与创新也踏上了新程。全新旗舰HUAWEI WATCH 5首次引入多感知X-TAP等技术，带来颠覆性智慧健康体验，华为WATCH GT 6系列搭载的全新升级玄玑感知系统，在情绪健康、心血管健康监测、运动功能等方面实现重要提升，全方位守护不同人群的健康与运动需求。

写在最后

华为运动健康在 2025 长城会展现出了其运动健康领域的领先实力，尤其是在心血管慢病管理领域构建了专业级领先优势。未来，华为运动健康将助力全民健康从 “被动治疗” 向 “主动预防” 的深度转型，带来更专业、更全面的健康管理服务。