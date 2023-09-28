持续赋能XR设备 高通发布第二代骁龙XR2和第一代骁龙AR1平台

当前，以VR、AR、MR为代表的XR扩展现实技术正在迎来发展黄金期，无论是行业巨头还是初创公司都选择在混合现实、虚拟现实赛道加大投入，并且已经涌现出一大批具备优秀沉浸感体验的一体机、眼镜等设备。

作为整个产业链最上游的角色，高通是行业领先的底层核心技术提供商。高通深耕XR领域已超过十年，过去的几年中，高通推出了包括第一代骁龙AR2、第一代骁龙XR2+、第一代骁龙XR2和第一代骁龙XR1平台在内的多款XR专用平台。而在高通的合作伙伴中，包括Meta、联想、PICO在内的国内外企业已经发布了超过80款设备，骁龙持续为XR领域赋能。

近日，高通正式为XR领域带来全新平台支持，第二代骁龙XR2平台与第一代骁龙AR1平台分别针对下一代更出色的MR & VR设备以及下一代智能眼镜(AR设备)。

第二代骁龙XR2的整体架构针对性能和能效进行了大幅度优化，这款全新的平台大幅提升了性能和能效，赋予了设备抛去外接电池组的能力。第二代骁龙XR2的GPU在性能方面比前代提升2.5倍，在同样的视觉效果下能够节省50%的功耗。

第二代骁龙XR2优化支持3K×3K显示，新平台支持众多最新的先进特性，例如空间扭曲、游戏超级分辨率和视觉聚焦渲染。并发感知技术让设备能够精准感知理解环境和手势，为了提供充足的算力，第二代骁龙XR2的终端侧AI能力相比第一代骁龙XR2提升至高8倍。

相信不少用户对第二代骁龙AR2平台选择3K×3K的方案感到不解，对此，高通技术公司副总裁兼XR业务总经理司宏国解释称，“技术的成熟度是这个问题的关键，4K显示并不具备足以实现规模化扩展的供应能力，3K×3K分辨率已经能够带来出色的视觉效果，相比市场上已有的解决方案有着很大的优势”。

高通权衡了用户可以负担的产品价位以及用户体验，也正在努力解决“如何在产品体验和产品的可负担性之间实现最优的平衡”这一难题。高通认为，“对下一代VR和MR设备来说，3K×3K是最理想的方案”。

司宏国也补充说，高通非常看好4K显示未来的潜力，同时也密切关注整个产业的就绪程度。相信未来高通也会推出支持双目4K的强大平台。

在AI方面，第二代骁龙XR2支持INT8，优化了不同AI模块之间的连接，同时扩展了终端侧的内存，计算机视觉模块也进行了大幅升级。第二代骁龙XR2将6DoF中的特征探测和追踪(Feature detection and tracking)功能放在芯片硬件视觉分析引擎(Engine for Visual Analytics)中，而从而在实现性能提升的同时降低了功耗和时延。

第二代骁龙XR2支持Wi-Fi 7和Wi-Fi 6E连接以及高通FastConnect软件套件，能够实现功耗降低25%，峰值速度达到5.8Gbps，并且时延降低80%。

在MR设备中，第二代骁龙XR2可以实现低至12ms的视频透视时延。高通通过几何校正、降噪、动态亮度调整等技术来提升视频透视的图像质量，让MR图像与现实环境的融合更加紧密，真实且不违和。

整体来说，第二代骁龙XR2是一个出色的单芯片解决方案。司宏国强调，第二代骁龙XR2的一大优势正是能够在单芯片架构中完成所有的处理任务，数据不需要在不同的芯片之间来回传输，因此可以降低时延、提高效率。

接下来让我们看看第一代骁龙AR1平台。智能眼镜品类近两年热度高涨，成为XR设备的一个全新增长点。第一代骁龙AR1平台正是为这一品类打造，这也是高通为赋能下一代智能眼镜打造的首个专用平台。

在智能眼镜的使用场景中，“拍摄”是一个占比极高的操作，高通极为看重新平台的拍摄性能。第一代骁龙AR1采用14-bit双ISP，同时还支持智能手机上的诸多特性，比如自动曝光、自动人脸检测、计算HDR和人像模式。在某种程度上，用户在未来的拍照不需要掏出手机，用智能眼镜就能实现媲美手机端的拍照效果。

连接方面，第一代骁龙AR1配备了高通FastConnect软件套件，能够实现实时视频直播以及音乐串流，高速且稳定。

从已有的AR眼镜产品来看，这类设备往往需要与手机等设备进行连接，同时这种连接较为繁复，同时受限于用户使用的手机设备。针对这一问题司宏国表示，第一代骁龙AR1支持的功能相对简单，因此所有的处理不需要借助手机，可以在眼镜端就能完成。同时，简单的连接WiFi即可使智能眼镜和智能手机相连，无需更多复杂操作。

端侧AI始终是高通关注的一点，AI性能同样也被加持到第一代骁龙AR1上。对于智能眼镜这样的EDC设备，AI能够帮助处理音视频等多方面效果。比方说帮助增强照片和视频的拍摄质量，通过降噪实现更清晰的通话，通过计算机视觉实现更清晰的视频拍摄等等。强大的AI也帮助设备实现视觉搜索功能，如果你想搜索查询什么东西，只需要戴着智能眼镜看着它。比如用户在逛街、逛商场时可以通过视觉搜索查询到更为丰富的信息，实时翻译外文标牌或者进行导航等等。健康传感器、语音指令都能让智能眼镜实现更多复杂的操作，在双手被占用时帮用户解决各种问题。

第一代骁龙AR1是一款可扩展平台，它支持多种不同配置，能够方便众多合作伙伴厂商实现不同的产品设计。例如专为拍照、视频录制打造的智能眼镜、用于提示信息的智能眼镜，亦或是为影音娱乐用户打造的观影、游戏平台。

XR技术已经在制造、娱乐、游戏、医疗、教育培训、工业、旅游和零售等领域得到了广泛的应用，这项技术正在通过全新的交互方式、呈现方式变革用户体验，为这些领域带来全新的发展机遇。对于中国初创公司来说，这同样机遇与挑战并存的时代浪潮。司宏国在答记者问表示，高通在中国市场持续致力于支持XR领域的初创企业发展。他指出，XR市场的确存在诸多挑战，打造这一全新体验需要大量的技术储备和优化工作，对于初创企业并非易事。而高通公司推出的第一代骁龙AR1是一款面向更简便的智能眼镜设备的处理器，对于初创企业来说，能够使他们更加轻松地利用以打造终端产品。

VR和MR行业的发展势头非常强劲，面向消费者的AR沉浸式体验也正在起步。高通推出第二代骁龙XR2和第一代骁龙AR1平台持续赋能OEM企业，为XR行业注入全新动能，并助力开创真实世界与元宇宙相融合的空间计算体验新时代。