杀疯了！京东机器人天团各种才艺展示燃爆世界机器人大会

2025世界机器人正在进行，可谓精彩纷呈。

最耀眼的当数京东的“机器人天团”，书法PK、摊煎饼、足球赛、女团舞、打拳击、象棋对弈、打麻将、做咖啡、叠衣服……机器人简直无所不能!

展台现场人山人海，观众们纷纷掏出手机拍照打卡，网友直呼：“京东简直杀疯了'!”

1、 与机器人PK书法，外国小哥甘拜下风





书法之道博大精深，但仍被机器人融会贯通。京东展台，清飞清锋机器人大笔写下“大展宏图”复刻名家风骨，来自土耳其的小哥现学现描，结果被机器人“秒杀”，直呼：“中国机器人太牛了!”

不只是会写毛笔字，这款机器人更拿着世界机器人大会指定的京东京造中性笔表现出游刃有余的模样，具备极强的硬笔书法能力，此外，展会中的灵巧手也因为京东京造中性笔的过硬品质成功“路转粉”，现场表演“转笔”艺术。

2、 拳击比赛，力量与速度的较量





宇树机器人手戴拳套，与京东采销现场来了一场精彩的拳击比赛，上演中国版《铁甲钢拳》，不止手能出拳，脚也没闲下，展现出极致的力量控制能力，引得观众阵阵欢呼。





虽然被打倒了，但不服输的竞技精神也引发观众热议点赞，宇树机器人在观众的欢呼声中又重新摆好姿势。

3、 同台热舞，“节奏大师”闪亮登场

不仅会打拳击有力量，机器人还能根据音乐节奏上演炫酷舞蹈，展台上，来自俄罗斯的小姐姐与众擎、卓益得机器人，在“美美桑内”的魔性洗脑音乐中同台热舞，并直呼“机器人太可爱，很想买一台回家陪自己一起跳舞”。





而像这样会跳舞，很“可爱”，能卡点踩节奏的机器人，已吸引了众多现场观众的围观，当前两款展会同款机器人也尽在京东热销中。





4、机械人也能成为咖啡大师





xbot coffee机器人更是让人眼前一亮，不仅能做出和咖啡大师一模一样的咖啡，还能拉花，而且与有20年经验的咖啡大师相比，精度可达到正负0.1毫米。

5、麻将三缺一，机器人也能上桌了





与观众码起了长城，灵初智能机器人的松弛感令人称绝!而且不只是随便玩玩，机器人还能算牌、盯牌，想炸胡可别想。

6、象棋对弈一打二，机器人棋高一筹





与机器人下象棋，可没有想象中那么简单。父子俩共同面对元萝卜机器人，都得冥思苦想半天，才敢走下一步。

7、排队一小时，只为这一口





久秉AI煎饼果子机器人更是人气爆棚!从和面、摊饼到装袋，一气呵成，香得外国友人们排队1小时，只为尝上这一口。

8、机器人足球赛，小朋友们嗨翻天





小小足球场，机器人在球场上控球、传球、射门，引得周围的小朋友们尖叫连连。甚至还有小朋友上场挑战机器人点球，现场气氛热烈到爆。

9、机器人女团舞首秀





跟随音乐摆动身体，每一个动作都能完美卡点，全球首个机器人女团 HEARTBIT 械芯少女惊艳亮相!而且，她们不仅能跳热舞，还会打太极，多才又多艺。

这么多逆天操作，让人不由惊叹：还有什么是机器人不会的？

从中国书法到煎饼果子，从机器人足球赛到机器人女团，每一个环节都让人眼前一亮又一亮。这不仅是一场科技盛会，更是一次让所有人感受到科技魅力的机会。

快来京东展台，一起探索科技的无限可能吧!

图片来源：部分图片来源于九派新闻。