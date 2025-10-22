10月22日，华为正式发布新一代鸿蒙操作系统HarmonyOS 6。HarmonyOS 6系统全面进化，不仅在系统安全性、流畅度、智能化程度上实现显著提升，进一步夯实更安全，更流畅，更智能的产品体验。

HarmonyOS 6带来了全新的鸿蒙星河互联架构，重新定义了电脑与手机、平板电脑之间的协作方式，无论是跨端分享、多屏协作，还是应用接续、硬件联动，更加自然无感，简单高效。

值得一提的是，HarmonyOS 6 还带来革命性的“碰一碰”传输功能，支持电脑与手机碰一碰就能分享文件、视频、图片等各种精彩内容。这种创新交互通过创新的融合感知及分布式软总线技术，用户只需使用手机顶边轻触电脑屏幕即可一步完成跨设备内容分享，整个过程无需进行复杂的连接，无需手动进行文件拖拽，一步直达目的地。

以往在跨设备传输文件时，我们需要经历寻找数据线、登录网盘、手动选择文件、等待传输……整个过程不仅繁琐，还耗时费力。现在，一碰即传，开启无缝交互新时代：编辑PPT时，可直接将手机中的图片/文档选中，轻触电脑桌面，就能“碰”入文档;视频剪辑时，可将手机中的素材选中轻触电脑上的剪映，直接进入编辑软件素材库，剪辑效率翻倍。

不得不说，这种“直觉式”交互让设备间的协作如呼吸般自然，让跨设备文件传输变得前所未有地简单，不仅大幅提升了工作效率，其炫酷的科技感更让人眼前一亮。

当然，HarmonyOS 6 的“直觉式”交互所带来的流畅与高效，最终会体现在具体设备的使用体验上。今年5月份华为连发两款各具特色的鸿蒙电脑，华为MateBook Pro配备OLED护眼云晰柔光屏，分辨率高达3120×2080，显示效果相当惊艳，另配备32GB内存与2TB海量存储空间，内置80Wh大电池，并且整机重量仅970克，整体硬件配置够硬。

首款鸿蒙折叠屏电脑华为 MateBook Fold 非凡大师，可在13英寸便携模式与18英寸大屏模式之间自由切换，凭借创新的玄武水滴铰链、双层OLED技术以及创新的非牛顿流体表面层方案，大幅提升屏幕的视觉效果与耐用性，让大屏与便携实现兼得。

鸿蒙电脑的亮点不仅仅在于硬件，更凭借“更安全、更流畅、更智能”鸿蒙操作系统，备受消费者青睐，而全新进化的HarmonyOS 6也将为华为MateBook Pro和华为MateBook Fold 非凡大师带来全新的使用体验。目前，鸿蒙电脑可申请HarmonyOS 6的花粉Beta版体验手机电脑碰一碰功能，HarmonyOS 6正式版本预计将于11月份与大家见面。

这两款鸿蒙电脑正持续热销，用户可随新机加购HUAWEI Care+，为您的设备保驾护航。其中，华为MateBook Pro可享2次意外保障、3年官方质保、当电池最大容量低于80%可免费更换电池;华为MateBook Fold 非凡大师可享2年1次屏幕保障服务，一步到位，呵护有加!

总而言之，新一代鸿蒙操作系统HarmonyOS 6的到来，不只是技术的迭代，更是一场交互的革命，通过“碰一碰”等自然无感的交互，将让各个设备之间真正实现了协作无界、传输无形、效率倍增!