华为WATCH 4星球系列官宣，最佳“腕上健康管家”5月18日敬请期待！

5月9日晚，华为在德国慕尼黑举办华为P60系列及旗舰产品发布会，重新发力海外市场，带来高端旗舰华为P60 Pro和华为Mate X3折叠屏手机，同时全球首发全新旗舰智能手表WATCH 4系列。

值得一提的是，5月9日上午华为终端官方微博也公布了中国区WATCH 4星球系列更多信息，从海报图来看，中国区华为WATCH 4星球系列拥有比海外版更丰富的机身配色，多达6种，其中还有一款材质堪比IWC手表的深蓝色特别版。所以，网友们猜测中国区华为WATCH 4应该有更多惊喜等着大家。

结合海外发布来看，华为WATCH 4星球系列在前代基础上实现了越阶式升级，以探索宇宙星球为灵感，全面重构外观设计，从而带来独一无二的震撼大气视觉效果。

其中，华为WATCH 4 Pro更是搭载LTPO常亮屏，以圆形穹顶为设计理念，采用仿形定制刀具，经三十多道工序打造出球面造型蓝宝石玻璃镜片，在光线照射下，拥有天然光影变幻，将美仑美奂的天外绝景呈现在用户眼前。

蓝宝石玻璃的应用令华为WATCH 4 Pro屏幕硬度非凡，也为用户带来更多安全感，即使在野外一些极端环境下，依然能够对屏幕起到强大保护作用。搭配航天级钛合金材质表壳，整机坚固耐用，表面金属光泽尽显用户优雅气质。有颜值，更有实力!

为彰显如梦如幻的星球设计语言，华为WATCH 4系列推出全新探索系列表盘，可在一周七天内自动切换地球、火星、金星、木星、水星、土星和月球不同主题，旋转表冠或点击星球，还可改变星球模型的晨昏线并转动星球，在腕上探索宇宙奥秘。

功能方面，华为WATCH 4系列除了搭载强大全面的健康监测传感器和支持更多科学的健康管理之外，新增全新健康检测功能。用户可以快速进行心率、血氧、压力、皮肤温度、心电图、血管弹性、肺功能评估等多项健康数据检测和风险评估，让你更轻松、更全面、更及时地了解自身的健康综合状况。

华为将于5月18日在国内召开夏季全场景新品发布会，届时华为WATCH 4星球系列会正式亮相，除了海外版已经揭晓的外观、生态、功能之外，中国区华为WATCH 4星球系列还将带来更多智慧健康功能，值得大家期待和关注。华为在运动健康领域的不懈探索和敢于创新，不论对用户体验还是行业发展而言，无疑都是最好的惊喜。