传统工艺与当代科技的别样碰撞，华为首款黄金智能腕表震撼登场！

今年3月，华为发布了全球首款支持双向北斗卫星消息的智能手表――华为WATCH Ultimate 非凡大师，凭借其顶尖材质、极致工艺以及高端运动健康功能，开启华为智能穿戴新篇章，上市后便获得了国内外众多媒体奖项。

为满足用户持续演进的高级审美需要，在2023年9月25日华为秋季全场景新品发布会上，华为首款黄金智能腕表――华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师正式亮相，这是华为在智能手表品类中首次加入18K黄金材质，实现传统技艺与当代科技的别样碰撞，成为华为时尚科技美学的又一巅峰之作。

作为华为穿戴品类中的超高端代表，华为 WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师在材质、设计、工艺等方面又有哪些突破和创新，下面就随笔者一探究竟!

极致高端设计，诠释智能腕表新定义

华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师以航行中掌握方向的轮舵为设计源泉，通过高级腕表镶金工艺，在表圈上镶嵌六段18K黄金，全新的设计语言尽显奢华。

18K黄金具备既古朴又现代的魅力，运用在智能手表上让人觉得耳目一新。华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师采用高级腕表镶金工艺，由高级陶瓷工艺大师在温润坚固的陶瓷边缘，纯手工镶嵌六段18K黄金，打破常规的创新运用凸显顶级工艺美学，也让华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师拥有了珠宝般的精致质感。

与之相呼应的还有黑色纳米微晶陶瓷表圈和黄金旋转表冠。黑色纳米微晶陶瓷表圈质感澄亮，如同夜幕下的大海，神秘又威严，金色镀层的表圈刻度又增添了一丝浪漫;黄金旋转表冠采用钻石刀雕刻工艺，加以嵌金处理，就像灯塔之光，划破黑夜，引领航行者在未知领域行稳致远。黑色与金色的运用分布恰到好处，传递出一众和谐与平衡之美。

华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师表壳采用超坚固非晶锆合金材质，融合液态金属制造工艺，兼具金属与玻璃的双重特性，相较于常见的不锈钢材质，非晶锆合金的硬度提高了2.5倍，强度提高了4.5倍，而重量减轻了17.4%，且抗腐蚀能力更强，更加坚固耐用，让用户轻松应对各种户外场景。

从表盘到表带，细节皆是精湛。华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师还有专属黑金主题表盘，从经纬概念中汲取灵感，以金色世界地图为主题，表盘中下方结合航空星形引擎设计，在极具辨识度的同时又尽显高级奢华。表带设计也别具匠心，采用钛金属黄金PVD间金设计，经历14道工序，累计122.5小时，克服双色PVD工艺所存在的难点，让金色与钛黑色相辅相成，层次感拉满，带来奢华优雅、坚固轻便的极致质感。

值得一提的是，华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师还采用了全新自研可伸缩蝴蝶扣机构，使得尺寸可调节范围更大，即使冬天穿厚重衣物，又或穿潜水服、滑雪服都能获得舒适佩戴体验。

18K珍贵黄金材质与多重非凡工艺相交融，让华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师不仅拥有高端时尚的装饰价值和收藏价值，彰显独到而高级的审美和品位，也让智能手表行业工艺指标达到了全新高度。

集尖端科技、运动健康及智慧体验于一身

当然，华为 WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师的魅力远不止于此。它支持双向北斗卫星消息功能，可实现与其他手机/手表的双向通信，可独立向其他移动终端发送北斗卫星消息并收到回复，关键时候与外界保持联络。采用16道防水结构打造尖端防水性能，支持10 ATM防水等级、拥有100米潜水级的尖端防水性能，突破智能手表防水性能极限。

华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师在运动、健康以及智慧体验方面均实现了升级。搭载TruSeen™5.0+心率监测技术，为用户带来华为最专业最全面的健康管理功能;作为一款户外探险必备的专业工具，华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师为爱潜水的用户量身打造了丰富的水肺潜水模式，为户外探险爱好者提供了更多专业运动模式;支持业界最快的无线充电系统，仅需10分钟即可充电25%，60分钟即可充满，拥有长达14天的强劲续航;得益于HarmonyOS 平台，可以体验到和手机相通的交互功能，使用场景也再度延伸，涵盖生活出行、游戏娱乐等方面。

近十年来，华为深耕智能穿戴设备领域，一直致力于通过极致科技、创新功能和潮流美学融入其旗舰产品，给用户带来更优质的穿戴设备。此次登场的华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师就像“破局者”一般，以颠覆性的卓越材质与先锋创意，突破传统高端腕表制表工艺疆域，重新定义高端智能手表新时代，并为用户带来了独特的奢华感和身份认同感。

华为WATCH ULTIMATE DESIGN 非凡大师售价为21999元，将于9月28日10:08，在华为商城、各大电商平台、华为授权体验店、华为授权经销商等渠道正式开售，。如果你也想拥有一款别具一格，彰显高端身份的高端智能手表，就赶紧行动吧!