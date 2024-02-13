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不止苹果Vision Pro，消息称国内头部手机厂商也在布局头显

2024-02-13 16:47:02 作者：小正

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  苹果公司近日发售的 Vision Pro 引发了不少关注，尽管其售价高昂，但还是吸引了不少消费者尝鲜。同时，国内头部手机厂商也在布局头显领域。

不止苹果Vision Pro，消息称国内头部手机厂商也在布局头显

  其中，华为公司在 2019 年 5 月注册了“Vision Pro”商标，该商标属于国际分类 9，涵盖了液晶电视、头戴式虚拟现实装置、无线电设备等多种商品和服务项目。因此苹果 Vision Pro 在国内上市时可能会改用另一个名字。

  近日，前魅族科技 CMO、现怒喵科技创始人李楠声称华为正在开发一款 Vision 头显，定价在 15000 元左右。

  据悉，这款头显将采用华为自研芯片，空间操作“几乎无延迟”，并配备索尼 4K Micro-OLED 屏幕(相关屏幕预计将在 6 个月内出货)，重量为 350 克，相对于苹果 Vision Pro 头显删除了“eyesight”功能。

  此外，OPPO 在 2023 年增强现实世界博览会(AWE)上也展示了一款 OPPO MR Glass 头显。

不止苹果Vision Pro，消息称国内头部手机厂商也在布局头显

  官方称，OPPO MR Glass 集成领先的创新技术，为开发者提供验证和开发丰富 XR 内容的理想工具。OPPO MR Glass 搭载骁龙 XR2 + 平台，具备 OPPO 独家 SUPERVOOC 闪充和心率检测功能，保证了高效的充电体验，并赋予 MR Glass 多样化的功能。

  随着各大厂商的入局，看来国内智能头显市场百花齐放的时代就要来临了。这也给不同生态与品牌的用户提供了更多的选择空间。相信在整个2024年中，各家厂商之间在头显市场的角逐会十分精彩。

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