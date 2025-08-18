8月18日智元机器人全系列新品上线京东 前沿科技走进大众生活

近日，全球首个人形机器人运动会开幕式在北京举行。来自全球16个国家的280支参赛队伍，在三天内展开了数百场比赛。在这一全球首个为人形机器人组织的综合性竞技赛事中，各种各样的机器人以“越来越像人”的表现，向世界宣告有关未来的更多可能。为助力机器人走进更多用户的日常生活，8月18日，智元机器人六大核心产品线 ―― 远征 A2 系列、灵犀 X2 系列、精灵 G1、OmniHand 灵巧手系列、四足机器人 D1 系列、商清绝尘 C5等新品首发上线京东并正式开售，只需打开京东APP搜索“智元机器人”即可进入专属会场选购心仪的机器人，想要尝鲜体验的用户记得抓住机会。

作为面向企业场景的智慧服务载体，远征 A2 系列堪称 "多面手"。这款机器人支持行走、握手、挥手、京剧、太极、大力士等丰富基础动作，并且机器人的表情、动作、语音、行走速度和时长均可由用户设置，群控规划易如反掌，呈现出震撼的群体表演效果，目前在京东售价198000元。已经入手智元远征A2-青春版/旗舰版的用户还可同时在京东下单购买智元机器人VR遥操作套装，通过快速操作面板、多手势快速切换、灵巧手精准操控、低延迟交互等出色而丰富的功能表现，用户可轻松控制机器人双臂跟随人手臂运动，抢先体验前沿黑科技，京东售价30000元。

现如今智能机器人不仅是生活工作的得力助手，更能为用户提供情绪价值及亲自陪伴价值。智元D1 Pro版AI四足机器人，基于RL强化学习步态，自适应各种复杂地形路面，可以用于文娱表演、科研教育、工业巡检、安防巡逻等日常场景，还可以用来搬运轻物，京东售价13000元。而智元D1 Edu版 AI四足机器人深度贴合教育科研需求，配备标准化扩展接口为二次开发提供充足空间，堪称高校与科研机构的 “移动实验室”。其搭载的强化学习运动算法，能让机器人自主感知并适应瓦砾堆、楼梯转角等复杂地形，为机器人运动控制、环境感知等领域研究提供真实场景数据支撑，既助力科研人员突破算法瓶颈，也为学生搭建从理论到实践的完整教学链条。在实际使用时，四足机器人丰富的功能和运动形态还能让用户的生活拥有更多乐趣，该款在京东售价36000元。

OmniHand 灵动款灵巧手目前在京东有含触觉与不含触觉两款类型可选。灵动款为总长180mm、轻至500g的紧凑型设计，不仅颜值超高，更能搭配各种型号的机器人实现丰富的操作功能。而在交互方面，含触觉款灵巧手额外拥有400+触电以感应力控，用户可通过创新的手背触摸交互实现精准操控，自由度更高。其中含触觉款产品在京东售价19800元，不含触觉款灵巧手售价为14800元。

对于个体户及中小企业和商场经营者来说，整洁的经营环境也十分重要。智元绝尘C5无人洗地机便是智元推出的首款面向中大型场景的智能清洁设备，具备扫地、洗涤、尘推等多种清洁功能，满足各类硬质地面清洁所需，设备配备有多种传感器，通过激光视觉融合定位。配合工作站可实现自动充电、自动加排水、自动清洁污水箱等功能，维护难度和维护成本进一步降低，可为用户提供实现数字化清洁方案，京东售价168000元。

综上所述，智元机器人全系列新品覆盖了工作生活的绝大部分场景，多元化的实用功能也将为众多用户带来更加快捷高效的新体验，需要入手的用户现在即可打开京东下单，让前沿科技走进日常生活。