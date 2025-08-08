8月8日，2025世界机器人大会在北京盛大开幕，京东作为大会“独家全球战略合作伙伴”亮相，展现了其在科技与创新领域的领先地位。值得关注的是，京东京造文具的笔和本凭借卓越品质与设计，成为了“2025世界机器人大会官方指定文具”。这一荣誉不仅是对京东京造文具产品力的高度认可，更体现了京东在推动科技与人文融合上的深远布局。

为满足全球参会者的多样化需求，京东京造精选多款明星文具。其中，大会指定的京东京造多功能经典商务皮面本，插袋设计巧妙融合实用性与商务美学，便于用户能在世界机器人大会上进行名片、资料的拿取与收集;大会指定的京东京造经典按动中性笔，采用瑞士精密工艺，笔身使用PC防弹玻璃同源材质，抗摔耐用，书写顺滑如行云流水。此外，京东京造巨能写pro 中性笔，超大墨容量设计，一支相当于5支普通中性笔的“续航”能力，书写丝滑且耐用，同样适合会议、办公、学习等高频次文具使用场景。

京东京造还提供了超多款助力高效办公的高品质文具产品。其中，京东京造加厚透明按扣袋，PP材质轻便耐用，透明设计一目了然，轻松归类会议资料;京东京造Air Desk订书机，50mm超深入纸能力，小巧机身却能装订20页文件，兼顾力量与便携;京东京造省力彩色长尾夹，四色分类系统，让文件管理变得直观而有序。

随着新学期的临近，京东京造为学生群体提供丰富的文具选择。京东京造网格拉链袋，标签化收纳，告别书包杂乱，让孩子快速定位课本资料;京东京造双层手提科目袋，“一科一袋”分层设计，超大容量轻松容纳试卷、练习册，学习效率倍增。还有无铅毒超轻粘土、三角正姿丙烯马克笔等产品，兼顾儿童安全与创造力培养，让学习充满乐趣。

从“品质好物”到“世界机器人大会官方指定文具”，京东京造文具持续通过技术创新与品质升级，为全球消费者提供品质过硬、性价比十足的文具产品，满足消费者学习、办公等多元化场景需求。想要获取同款世界机器人大会官方指定产品，现在即可来京东挑选下单，体验科技盛会级别的品质与服务。