卷完音质卷健康，华为FreeBuds Pro 2 + 再次突破用户期待天花板

3月23日，华为召开春季旗舰新品发布会，其中华为音频旗舰产品跨界运动健康领域，推出业界首款心率体温双测真无线耳机――华为FreeBuds Pro 2 +，引发不小的关注。

TWS旗舰耳机发展多年，一直以来各家厂商都围绕降噪和音质两大方向在不断做出改进，这导致了市场上TWS耳机产品同质化严重，行业亟需寻找到新的发展突破点。华为此次发布的新品，史无前例地将TWS耳机加入健康管理功能，无疑是传统TWS耳机行业的破局之路。

支持心率体温双监测，随时守护你的健康

如今全民运动越来越深入人心，用户对于自身运动健康监测的需求也呈井喷之势，过去消费者基本都会选择智能手环和智能手表作为运动监测的设备。但在实际使用中，用户想要查看数据就必须暂时打断运动节奏，抬腕获取运动信息，这样的操作不仅不够人性化，而且运动过程中节奏被打断会影响运动效果。最新发布的华为FreeBuds Pro 2 +则很好地避免了这种情况，不仅支持对人体的心率和体温进行实时监控，还能以人性化的功能设计帮助用户更主动、更专业、更高效的进行运动管理。

为了给用户提供足够专业的运动健康数据，硬件技术上华为FreeBuds Pro 2 +新增光学心率传感器和加速度传感器，软件技术上搭载心率融合算法，令其成为业界最精准的心率监测TWS耳机。当用户平时在运动的时候，可以开始高精度监测模式，即华为FreeBuds Pro 2 +会使用抗干扰性强的绿色LED灯测量心率，可监测任意时间点流经耳朵的血流量，通过LED灯的闪烁，计算出每分钟的心跳次数，准确性更高;当耳机监测到人处于静息状态下，它则会每隔固定时间用红外测量心率，检测过程全程无感，私密性增加。

同时华为FreeBuds Pro 2 +新增三颗温度检测传感器，采用华为智能手表测温模组的3D立体式测温架构，让测温数据更加精准。尤其是在一些季节性感冒、流感多发的季节，体温监测功能必不可少，随身携带测温枪或是温度计显然是不现实的，华为FreeBuds Pro 2 +明显更方便便携。

在此基础上，华为FreeBuds Pro 2 +还拥有语音播报主动健康管理，当用户佩戴设备时，心率和体温过高或者过低，则会通过语音向用户播报预警提醒。贴心且人性化的交互设计，可以让用户时刻对自己身体数据了如指掌，有助于用户完成健康生活目标，同时还能提供运动量、配速等运动达成情况，并且会为用户搭配专属步频运动歌单，免去时常抬手的交互操作，让整个运动过程更加高效、科学。

不仅是健康升级，外观亦焕然一新

作为TWS旗舰耳机，华为FreeBuds Pro 2 +除了带来全新健康功能之外，还实现性能的全面升级。华为FreeBuds Pro 2 +这次外观采用的是“琴键”设计，整体简约而雅致，无论是商务用途还是日常使用都能满足用户需求，尤其全新羽沙白配色拥有鎏金边缘，轻奢风几乎符合所有用户审美，用作潮流搭配也并非不可。

在音质方面，华为FreeBuds Pro 2 +继承前代优秀的音质表现，搭载超感知原声双单元系统和数字分频技术，高中低音都能完美呈现，无论是听动感DJ还是古典音乐会，华为FreeBuds Pro 2 +都能够为用户呈现饱满细节。同时联合法国高端声学技术品牌帝雷瓦，为用户带来足够专业的调音，成为行业内的佼佼者。

这次华为FreeBuds Pro 2 +全面升级空间音频，不仅拥有三维菁彩声(Audio Vivid)，同时搭载了六轴陀螺仪传感器，支持动态跟踪头部动作，实时重塑声场位置，声场更加开阔，让听音体验更自然，更贴近真实场景。此外，声像位置从头中或者左右一维扩展到了360°或者全部三维空间，可营造出360° 空间环绕听感。例如用户在看电影时，电影中有飞机从头上掠过，用户可以通过华为FreeBuds Pro 2 +的空间音频真切感受到，似乎自己正身处飞机下方，在家也能轻松享受影院级的震撼体验。

在实现音质的跨越式升级之后，华为FreeBuds Pro 2 +还带来更强降噪能力。TWS降噪耳机之所以受到用户追捧，很大一个原因就是它能在这繁杂的世界中给用户营造出一块自留地，与外界的嘈杂所隔绝。华为FreeBuds Pro 2 +在主动降噪上下了巨大功夫，搭载TWS三麦克风立体阵列主动降噪系统，并搭载同时全新升级的智慧动态降噪功能，可以精准捕捉用户所处的环境声音，像是飞机、地铁、闹市、咖啡馆等高频使用场景，华为FreeBuds Pro 2 +可以自动切换至最适合的降噪模式，以达到更好的降噪效果。

华为FreeBuds Pro 2 +还采用四麦克风拾音，内置三个麦克风和一个骨传导拾音麦克风，配合华为自研深度神经网络通话降噪算法，能够实现全面精准过滤环境噪音。并且采用全新隐藏式防风设计，搭载业界首屈一指的智能防风燥算法，拥有更加极致的抗风噪体验。在算法和足够扎实的硬件配合之下，华为FreeBuds Pro 2 +可以带给用户更加静谧的通话体验，人声拾取精准度的巨大提升为用户嘈杂环境下的高效沟通提供了基础。

一直以来，华为都是一家以底层创新能力为核心驱动的科技公司。在同质化且略显颓势的TWS耳机市场，华为敢为人先，率先引入体温和心率监测功能，引领行业向运动健康领域跨界探索。华为FreeBuds Pro 2 +诞生正是华为强大技术力和创新力的一次集中体现，华为率先完成该品类的破局，已经为后续行业发展指明了方向。