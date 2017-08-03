共享单车的兴起方便了用户生活的同时也带来了不少麻烦，无论是骑行者的安全、还是乱停乱放等问题都比较显著。对此，各个共享单车公司以及地方政府都出台过相关政策来整治这些问题，但统一性的规章制度却迟迟没有亮相。

好在这一情况已经发生了改变，经国务院同意，交通运输部、中央宣传部、中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、人民银行、质检总局、国家旅游局等10部门联合出台了《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》。

共享单车新规终于发布:却让小学生不开心了

该《指导意见》提出了让运营企业要加强线上线下服务能力建设的要求，进行用户实名制，建立投诉处理机制，为用户购买人身意外伤害险。值得一提的是，该《意见》还明确指出未满12岁不得使用共享单车。不仅如此，电子围栏以及用户信用评价等措施也将得以加强。

其实在《意见》发布之前，已经有不少地区及共享单车公司已经采取了相关措施，北京东城区已经在上月启用了共享自行车电子围栏试点启用，摩拜单车以及ofo都已经设立了电子围栏。

而在所有城市中，深圳对共享单车的整治力度可谓超强，自上月开始，深圳共享单车停用令正式生效，深圳市民被发现违法使用非机动车，交警部门将会把违法信息内共享给共享单车企业，共享单车企业将进一步落实相关停用措施。

共享单车想要继续发展下去的话，必要的整顿措施必不可少。

（ 作者：Cecilia 责任编辑：周慧娴）

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