WiSA 2.4GHz DS模组可靠性优于5GHz竞品数倍 推动元宇宙沉浸式音频体验

作者：景博健

作为全球领先的无线空间音频技术开发商，WiSA专注于为为智能设备和下一代家庭娱乐系统提供空间音频和沉浸式无线声效技术，其创新技术已广泛应用于全球诸多顶级音响设备和电视机厂商的产品之中。今年年初的时候，WiSA Technologies宣布与乐鑫信息科技(Espressif Systems)合作开发了一款全新的2.4GHz无线音频模块，基于乐鑫信息科技广受欢迎且经过行业验证的Wrover模块平台，从而能够提供与价格昂贵的5GHz模块解决方案相媲美的可靠性和质量。

前段时间，WiSA公布了全新DS 2.4GHz多通道无线音频模块在独立实验室的测试结果，该模块专为带有无线后置扬声器和低音炮的条形音箱而设计，它有着带有内置天线的2.4Ghz Wi-Fi物联网(IoT)收发器模组，满足最新的音频/视频同步标准，无失真音频体验以及可提供48kHz/16bit无压缩音频等特点，能将智能音箱升级成5.1.4杜比ATMOS智能家庭影院能将智能音箱升级成5.1.4杜比ATMOS智能家庭影院。

WiSADyNO动态网络优化加持 模块的可靠性优于竞品数倍

得益于WiSADyNO动态网络优化解决方案，WiSA DS模块在拥塞的Wi-Fi环境中拥有着非常出色的稳定性和可靠性。它可在2.4GHz频点上可支持的最大通道数量多达 14个20MHz射频(RF)传输通道;利用更高的WiFi PHY速率来在最短的时间内实现最小化的网络流量;即使在无线网络拥挤的环境中，也能保持最佳的听觉效果。

此次测试由在音频和无线方面拥有丰富的专业知识的Novus Labs进行，是在典型的家庭环境中针对DS模块与两种市场领先的竞品解决方案进行了可靠性的对比。每个竞争解决方案都在无线频谱的更快的5GHz部分运行，并且在每种情况下，DS模块均优于竞争对手，展示了其卓越的可靠性。Novus Labs记录了Wi-Fi网络处于不同的拥挤程度(基准、25%、50%、75%和100%拥挤)时，10分钟内发生的音频丢失和故障的数量。

从测试结果可以可以看出，在网络拥挤的情况下，WiSA DS发生异常的总数明显要低于竞品，有着更强的可靠性。目前市场上的大多数音频解决方案通过检测异常繁忙的无线通道并快速切换到开放通道来解决这一问题，这通常被称为“检测和避免(Detect and Avoid)”。不过随着家庭中无线设备数量的增加，避免拥挤变得极其困难。使用“检测和避免”机制的产品不再能保证高水平的服务质量。WiSA的DS技术旨在保持最高质量的音频，即使是在最拥挤的无线环境中。Novus Labs的测试结果表明，WiSA DS模块的可靠性是目前市场上竞品的1.5倍到3倍。

搭载DS模块产品预计Q4量产 推动元宇宙所需的沉浸式音频

在介绍完WiSA DS模块后，天极网也非常有幸的与其它几家媒体一起与WiSA Technologies的全球销售副总裁James Cheng进行了一些交流和沟通。针对搭载WiSA DS模块的产品何时会正式上市，James Cheng表示，WiSA在去年年底将开发版本提供给客户，他们需要花费一些时间去测试和验证，目前WiSA已经有日本、美国以及国内的客户，他们已经开始进行设计工作，第一个量产的产品可能会在今年第四季度。

WiSA将会携手更多合作伙伴一同将DS模块向外进行推广，其中就包括汉桑科技，它们与WiSA已经拥有了超过10年以上的技术合作伙伴的关系。汉桑相关负责人表示，汉桑坚持做一个自主研发创新的驱动，构建平台化的的一个业务的体系，研发的灵活性跟速度以及开发平台是汉桑一直以来所关注的，给客户提供这样一体化的解决方案。DS模块非常明显的两个优势，一个是成本优势，第二个就是它的SDK运用的场景的优势，目前汉桑已经将DS模块应用到家庭影院产品的设计研发当中，而且相关的产品已经非常成功的去实现各种功能。而且，DS模块不仅仅是可以运用家庭影院这样的场景，他们也会把它去深耕布局到他们的商用以及专用领域。

而随着未来随着元宇宙概念逐步落地，空间音频也将有更多的发展空间，对此James Cheng表示，目前元宇宙所使用的设备都为头戴式的产品，用的是耳机，而在未来想要让更多人一起参与的话，在同一个房间内体验的话应该是最自然的方式，那么WiSA这个无线的音频传输技术就可以提供更多的声道和高品质的音频，目前WiSA以模块的方式就可以跟如喇叭供应商来进行合作。将来的话这些东西应该都是要变成是实体化，有一个电视在前面，然后使用其他的这种感应器来实现元宇宙(AR/VR)，在短期内的话，WiSA的主要角色就是提供这个高品质，高可靠的这个无线音源的传输，带来这个沉浸式的这个音频的享受，WiSA也会很密切的注意这方面的发展情况。

据了解，带有DS模组的条形音箱可以有多种方式与电视机、游戏机和其他设备相连，然后通过DS模组，可以支持支持多声道、高可靠和大带宽连接的空间环绕声音响系统，用于观看电影、视频、电视、体育节目和游戏以及元宇宙内容，这无疑是推动元宇宙所需的沉浸式音频走入大众生活很重要的一项创新。