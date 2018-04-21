腾讯听听音响首发告捷，销量突破两万台

2017年是AI音响发展的元年，在这一年中，阿里、小米等知名公司，纷纷加入AI音响的大军。随着2018年的到来，百度联合小鱼在家发布AI音响新品小度在家，4月20日，腾讯也宣布进军AI音响市场，并为市场带来全新的产品腾讯听听音响。

据悉，腾讯听听音响售价599元，在发布首日，销量便突破20000台。此前，腾讯一直致力于AI音响新品的宣传工作。果然，腾讯听听音响的销量不负众望。

我们先来看腾讯听听音响的配置，在外观方面，该音响尺寸为82.6×82.6×226mm，拥有圆柱形的外观，重量为950g，并有黑色、白色两种颜色可选。此外，腾讯听听音响内置电池，可实现超长待机，据悉该音响待机时长达到16个小时，Wi-Fi模式下，可持续工作5个小时;蓝牙模式下，可持续工作6个小时。

在功能和内容生态方面，腾讯听听音响打通了QQ音乐、企鹅FM、阅文集团等产品，不仅拥有超1700万首音乐版权曲库，而且拥有多达100万个儿童故事、1亿个小时的有声内容。另外，作为一个特色，腾讯听听音响支持和微信联动，可以通过音响收发微信留言。

通过功能和内容，我们判断腾讯听听音响还是做足了功夫。但是，面对激烈的市场竞争，腾讯听听音响的核心竞争力在哪儿？我们一起来看下。

在AI音响领域，腾讯听听音响最直接的对手便是百度的小度在家、阿里的天猫精灵。从京东售价上看，腾讯听听音响的售价为699元;百度小度在家售价为599元;天猫精灵M1的官网售价为299元。在价格方面，腾讯听听音响没有竞争力。

在功能和生态内容方面，腾讯听听音响有丰富的内容系统，可以听音乐、听广播，甚至能听故事、听有声内容。具体如何，还得等拿到产品之后，再做判断。

（ 作者：潇冷 责任编辑：肖医）

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