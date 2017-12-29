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FF 91工厂被爆荒无人烟:贾跃亭不是承诺年底前量产吗?

Yesky天极新闻 2017. 12. 29 作者：Cecilia 责编：周慧娴
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　在12月22日，乐视汽车中国召开了一次全员大会。在大会上，乐视汽车公司COO高景深确认美国FF融资的消息，并表示目前融资已经到位，资金已陆续到账。也就是说，用来量产FF 91的资金终于到位。贾跃亭此前还曾承诺在2018年年底之前，FF 91将进入到量产阶段，现在，距离今年结束仅有几天的时间，FF是否在其厂房如火如荼地量产FF 91呢？

FF 91工厂被爆荒无人烟:贾跃亭不是承诺年底前量产吗?

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　　然而，事情的真相却让所有人大跌眼镜。有拍客前往FF位于美国加利福利亚州的工厂进行实地探访发现，该地区显然已经荒无人烟，破烂不堪。厂区门卫也贴有“有事电话联系”的通告，整个生产区域空无一人，大量基础设施受损也无人问津。门卫指出过去仅8月见过有人工作过8小时，但从来没有见过车也没见过老板出现。

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　　业内对FF融资到位的消息也颇有质疑，FF方面甚至没有透露其资金的提供方，多家公司也表示自己没有为FF进行任何投资。并且，有乐视中层表示“没有多个第三方信源证实的关于贾跃亭的消息，我都不信。现在乐视在职员工群和不在职员工群都不相信贾跃亭，而且几乎都形成思维定式了，只要贾跃亭说的都是谎言，因为他做了太多没诚信的事”。

　　不知道贾跃亭为此会做出怎样的回应？

作者：Cecilia责任编辑：周慧娴）
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