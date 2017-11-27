移动互联网技术的发展，给传统的汽车带来了“第二春”。在众多的互联网汽车企业中，小鹏汽车可以算的是佼佼者。

今日，小鹏汽车宣布，原京东集团高级副总裁熊青云加盟，出任小鹏汽车首席营销官(CMO)，执掌小鹏汽车市场营销和品牌公关工作，直接向董事长何小鹏汇报。



招兵买马!小鹏汽车挖来了原京东高级副总裁熊青云 担任其CMO

据了解，11月25-26日，小鹏汽车在广州研发总部和深圳举办首轮量产车粉丝试驾活动，原京东集团高级副总裁、宝洁大中华区美尚事业总裁熊青云现身活动现场。

公开资料显示，熊青云是跨国公司品牌营销的标杆式人物，曾被誉为“宝洁华人第一高管”。熊青云见证了宝洁中国从初创期到品牌鼎盛时代的全部历程，历任宝洁公司大中华区美尚事业部总裁、宝洁大中华区市场部副总裁和品牌运营副总裁等要职，此后，熊青云转身互联网行业，出任京东集团高级副总裁，推动京东品牌升级的战略转型，聚焦品质生活作为京东电商服务的核心优势。



招兵买马!小鹏汽车挖来了原京东高级副总裁熊青云 担任其CMO

值得一提的是，近些时间，小鹏汽车一直在“招兵买马”。上个月，前特斯拉Autopilot机器学习专家谷俊丽出任小鹏汽车自动驾驶研发副总裁，前一汽技术研发院副院长刘明辉出任副总裁一职，主管动力系统的研发。

在此之前，互联网汽车一度被外界认为是“PPT造车”，但在今年10月12日，小鹏汽车SUV车型在郑州下线，成为首家量产下线的互联网造车公司。

（ 作者：Apollo 责任编辑：唐富强）

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