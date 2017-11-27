天极传媒：
天极网
比特网
IT专家网
52PK游戏网
极客修
全国分站

北京上海广州深港南京福建沈阳成都杭州西安长春重庆大庆合肥惠州青岛郑州泰州厦门淄博天津无锡哈尔滨

产品
  • 网页
  • 产品
  • 图片
  • 报价
  • 下载
全高清投影机 净化器 4K电视曲面电视小家电滚筒洗衣机
智能设备频道 最新资讯 新品曝光 购买指南 值得买 评测试用 各方观点 热点视频 穿戴设备论坛 智能出行论坛 热门直播 精品专题
您现在的位置： 天极网 > 智能设备 > 智能汽车>新闻>原京东高管熊青云出任小鹏汽车CMO

招兵买马!小鹏汽车挖来了原京东高级副总裁熊青云 担任其CMO

Yesky天极新闻 2017-11-27 16:19 我要吐槽

　　移动互联网技术的发展，给传统的汽车带来了“第二春”。在众多的互联网汽车企业中，小鹏汽车可以算的是佼佼者。

　　今日，小鹏汽车宣布，原京东集团高级副总裁熊青云加盟，出任小鹏汽车首席营销官(CMO)，执掌小鹏汽车市场营销和品牌公关工作，直接向董事长何小鹏汇报。


招兵买马!小鹏汽车挖来了原京东高级副总裁熊青云 担任其CMO

　　据了解，11月25-26日，小鹏汽车在广州研发总部和深圳举办首轮量产车粉丝试驾活动，原京东集团高级副总裁、宝洁大中华区美尚事业总裁熊青云现身活动现场。

　　公开资料显示，熊青云是跨国公司品牌营销的标杆式人物，曾被誉为“宝洁华人第一高管”。熊青云见证了宝洁中国从初创期到品牌鼎盛时代的全部历程，历任宝洁公司大中华区美尚事业部总裁、宝洁大中华区市场部副总裁和品牌运营副总裁等要职，此后，熊青云转身互联网行业，出任京东集团高级副总裁，推动京东品牌升级的战略转型，聚焦品质生活作为京东电商服务的核心优势。


招兵买马!小鹏汽车挖来了原京东高级副总裁熊青云 担任其CMO

　　值得一提的是，近些时间，小鹏汽车一直在“招兵买马”。上个月，前特斯拉Autopilot机器学习专家谷俊丽出任小鹏汽车自动驾驶研发副总裁，前一汽技术研发院副院长刘明辉出任副总裁一职，主管动力系统的研发。

　　在此之前，互联网汽车一度被外界认为是“PPT造车”，但在今年10月12日，小鹏汽车SUV车型在郑州下线，成为首家量产下线的互联网造车公司。

作者：Apollo责任编辑：唐富强）
请关注天极网天极新媒体 最酷科技资讯
扫码赢大奖
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
相关文章
最新文章
更多>>
特斯拉老大
特斯拉老大怼比亚迪:除了电池之外 其他一无是处
Uniti One
瑞典初创公司Uniti正式发布Uniti One城市电动车
手机软件企业游戏
荣耀V10晒单
外观靓丽物有所值 来看看荣耀V10首批用户的晒单评价
小米7手机
小米7尺寸参数曝光 全系采用全面屏设计
焦点热词
荣耀手环zero 智能手表 可穿戴设备 体感车 小米手环 华为手环 智能眼镜 智能手环 Ultrabook ipad mini2 小米4 vivo S7 华为荣耀7 小米平板2 三星galaxys6 ivvi手机 vivox5max 苹果笔记本 macbook air macbook pro qq下载 iphone6plus 影音先锋 360安全卫士下载