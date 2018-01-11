当只身一人外出的时候，你或许会担心路途上遭遇到一些不可描述的状况，一旦你遇到不法分子的袭击，事情就变得更加复杂了。因而市面上出售有一种专门的口哨，就是帮助用户在遇到袭击者的时候吹口哨寻求帮助，在必要的时候，电击棒也将发挥很大的作用。

在今年的CES展会上，一家荷兰初创公司Invi就推出了一种与众不同的自我防护工具Invi Bracelet。事实上，这枚设计干净干练的手镯可凭借一种非暴力的形式来进行自我防御，不仅如此，佩戴者平时还可直接将其佩戴在手环上当作正常的装饰品。

妹纸注意了:路遇流氓怎么办?这款手镯可以用臭味驱逐他们

但一旦用户遇到潜在的危险的时候，这款Invi Bracelet便可发挥出巨大的作用，这是因为这款手镯能够发散出一种气体来驱散袭击者。

妹纸注意了:路遇流氓怎么办?这款手镯可以用臭味驱逐他们

一旦佩戴者遭遇了袭击，你只需解开一个小的安全扣，然后用力拉皮质的带子，手镯便将散发出一种难闻的味道，用以驱散袭击者的注意力，甚至使袭击者失去攻击的欲望。至于该手镯所散发出的臭味还真是一言难尽，笔者也无法形容这种味道。值得一提的是，就是这种气味竟然是好几家不同的研究机构共同研发的。

当然，该手镯是否在佩戴者遇袭时发挥作用还有待考究。但现在这款Invi Bracelet手镯已经开启了预约，其售价为59.95欧元(折合人民币约466元)，并有好几种不同的尺寸大小。

2018年第51届国际消费类电子产品展览会(简称CES)即将于美国时间1月9日-12日在拉斯维加斯召开。CES是世界上最大、影响最为广泛的消费类电子技术年展，也是全球最大的消费技术盛会。本届展会天极网报道团队已经于1月初出发，届时将为大家带来CES展会期间的第一手资讯，关注更多CES相关资讯可点击下方专题进行了解。

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（ 作者：Cecilia 责任编辑：周慧娴）

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