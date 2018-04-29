小米手环3官方宣传海报曝光：或为2.5D OLED显示屏

此前在小米6X发布会上，不少米粉认为小米手环3将会在One More Thing中出现，但是最终官方并没有发布这款智能手环。而现在，小米手环官方今天放出的一张宣传海报，宣告了小米手环3即将来临。



小米官方推特

4月29日，小米官方推特发布了一张海报：“Can you guess what it is(猜猜它是谁)？”，海报显示是一款小米手环，暗示第三代小米手环即将来临。随后小米手环微博也确认了这个消息：坚持一下，总会熬过去的。

根据宣传海报显示，小米手环3延续了二代的的长条设计风格，但显示屏明显更加圆润，且凸出机身。值得一提的是，此前在黑鲨游戏手机发布会上，眼尖的网友发现小米CEO雷军似乎佩戴了一款“与众不同”的小米手环。现在看来，雷军当时佩戴的应该就是小米手环3。



雷军佩戴的小米手环3

结合早前爆料消息，小米手环3依旧是是OLED屏配单颗电容案件的简约设计，不同之处在于小米手环3为OLED屏添加了触摸功能。支持屏幕上下滑动界面切换，左右滑动在功能二级菜单内切换、点按电容按键返回上一级菜单以及长按确认操作等功能。



小米手环3触摸功能

消息还称，小米手环3同样支持锁屏功能，解锁方式是从电容按键向屏幕侧上滑即可。

至于发布时间，华米科技CEO黄汪3月底表示，今年肯定会发布小米手环3;而小米产业投资部合伙人潘九堂则透露，小米手环3发布时间不晚于6月份。那么，这款全新的小米手环3，是你们的菜吗

（ 作者：Apollo 责任编辑：唐富强）

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