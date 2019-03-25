不止华为P30系列：3月26日华为还将发布智能手表和耳机新品

作者：August

3月26日14:00(北京时间21:00)，华为将在法国巴黎举办华为P30/P30 Pro系列新品发布会。为华为P30系列超强拍照能力预热一番后，华为官方又发布预告称，除了华为P30/P30 Pro两款手机外，还有两款新品一同发布。

华为官方称“探索色彩的力量，发现心动的声音。3月26日法国巴黎，两款新品将与#华为P30#同台亮相，敬请期待!​​​”“要活力、还要雅致，一起探索更多可能#HUAWEIWATCHGT#;要音质、还要声声不息，一起探索耳机新体验。”

可以预测，新一代HUAWEI WATCH GT将继续主打运动功能，并在配色、款式方面有惊喜;而新款华为耳机则在音质、续航上进一步提升，提升也有新配色。

日前，华为终端手机产品线总裁何刚在宣布“华为]HUAWEI WATCH GT全球销量破1000000台，创华为穿戴千元以上单品最快破百万记录”时，也透露HUAWEI WATCH GT系列新品将在3月26日发布。

至于华为P30系列，目前已知华为P30 Pro将配备后置四摄(含4000万主摄、3D ToF镜头)，全球首发“一镜两景”功能，主打长焦、人像虚化等功能。据称，华为P30系列还将配备麒麟980处理器、4200mAh电池、最高512GB存储，支持40W超级快充、15W无线充电等功能。