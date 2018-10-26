智芯发布全球传感器组合：实现智能手表的真正价值

北京时间2018年10月25日上午10:00，智芯数据在深圳发布全球传感器组合最丰富的智能机芯H002，这是智芯数据2018年发布的首款具有里程碑意义的智能硬件，也是人类遵循科学发展规律及需求演变趋势，解决了生存问题之后，由远及近，开始向人类本身回归，物理世界与数字世界深入融合的标志性产品。



全球感应器组合最丰富的智能机芯H002正式发布

硬件黑科技

智芯H002是全球传感器组合最丰富的黑科技产品，内置13种传感器组合，传感器的实时状态空间至少达2的13次方8192种，支持至少11种人群场景应用，无需人工测量，全方位实现个人偏好与健康管理。

运行平台MCU Apollo 3 ，超低功耗控制，使电池寿命也得到极大的延长，超越续航极限，碾压Apple watch Series 4 续航18小时的极限，智芯H002 一次充电可使用至少30天。屏幕上采用了日本JDI液晶美屏，内置两颗LED等，使背光面更均匀，强光下依然清晰。在智

能手环无路可走，已然遭到嫌弃，智能手表不能解决续航痛点时，智能机芯H002 像一道光豁然打开智能可穿戴产品的真正价值，提供了颠覆性的行业解决方案。

随着技术指数级迭代发展，物联网逐步实现，传感器将彻底改变我们的生活形态，人和物都

续航持久，一次充电30天使用

逐渐从现实生活向数字空间转移。传感器本质是是物理世界与数字世界建立连接的桥梁，可实时进行数据的采集和存储，自动记录历史状态、生理周期、相应过程、趋势等，并推测下一步动作。传感器布局越丰富，对个人生存方式的评估就越准确，可带来的传感器连接数、状态空间量越多，用户的可使用场景就越准确。

全方位个人偏好和健康管理

智芯H002 目前收敛了11种人群场景应用，持续性挖掘个人碎片化数据背后的价值，希望让更多人感受、更加健康高效的生活方式。已经覆盖的人群场景包含运动健康管理、女性敏感呵护、商务效率管理、母婴看护、老人贴身看护、生活数据追踪、睡眠健康管理、旅行日记、军队训练、医疗护理、专业运动训练共11种人群场景，当然每一种人群场景下又可以支持场景细分。

比如专业运动训练，主要服务于专业运动需求的人群，包含钓鱼、滑雪、高尔夫训练、马拉松、攀岩等，每一种细分场景下的专业训练数据记录，建立同偏好人群的专属交流社区，及时分享个人数据。

比如女性敏感呵护，支持女性生理体征监测、减肥塑身、情绪监测等场景需求，提供专业健康管理的同时，为女性用户构建一个为女性寻找偏好闺蜜、娱乐交流、问题解决分享的平台，让更多女性成就更好的自己。

比如商务效率问题，可以支持手表的智能提醒、工作日程提醒、快速联络信息等效率进程管理，通过团队协作，提高时间效率、管理白领健康问题。

比如母婴看护，红外、体温、心率等传感器，对幼儿异常及时提醒，并给出科学建议和方案，可以解决妈妈育儿的所有不懂。

通过个人数据在更多细分人群场景应用落地，获得准确的数据监控、数据展现及数据分析报告等，帮助对自身的生活状态、专业偏好、健康情况有全面的把控，从而加强对自我状态的了解，辅助作出积极的决策和改变，让用户可以基于专业的数据分析、时间追踪、健康管理、记录生活点滴，从而让大数据更好的为个人服务，获得更加高效的生活，更好的生活方式、更高的生活品质。

交互场景上，实现多场景、多人群动态切换，针对不同需求的功能定制化，升级数据分析与呈现。后台数据通过AI算法的自主学习，并存储、分析、修正行为偏好识别、行为状态预判，基于个人的行为偏好，以及私密圈子行为与偏好，进行更精准的信息及产品推送，打开并延展个人数据的商业价值。

PMPD个人数据系统

智芯数据成立于2013年，经过5年时间，成功推出C/H/F/D四大系列的16款完整智能机芯模组的交钥匙解决方案，最大化覆盖个人用户的生活场景，构建一个以个人行为和健康数据服务为核心，包含硬件终端、交互内容、AI后台应用三个部分的PMPD数据服务系统，应该是全球最早形成个人数据价值闭环的企业。

以个人行为和健康数据为核心的PMPD服务系统，旨在通过多个日常生活场景收集个人用户的行为及体征数据比如活动运动、睡眠状态、社会关系、情绪压力、生理体征等，为个人用户提供健康数据及数据的使用指导，让用户行动起来，不断的正向激励，希望通过为用户提供数据分析、行为干预等从未改变用户的行为习惯，提升用户的生活效率和生活品质。

作为硬件终端载体，采集、存储多项个人行为与健康数据，通过适配多种通信协议，可将数据上传至云端数据库，在硬件终端上可呈现部分数据及分析结果。智芯选择以智能机芯作为切入点，同时PMPD系统可兼容多种智能硬件终端，如智能戒指，智能跑鞋，智能项链等。

AI后台应用则是通过各种算法，对各种数据进行分析与对比，将个体数据与正常数据进行比对，将每天的数据进行比对与分析，挖掘数据背后的意义。未来可更广泛接入多硬件平台与软件平台数据，形成更为完整的个人行为大数据系统。

智芯数据在未来技术发展的过程中，将成为大健康产业、医疗产业、运动产业乃至安防产业的上游数据参与商。我们将建设自己的数据共享平台，并且开放SDK接口，打造相应的功能模块，甚至能够根据各种运动、医疗等行业的应用场景，进一步垂直细分数据模块，便于更多行业的更多产品在更多应用场景随时接入数据，让数据不再是孤岛。

抓住行业机会成为独角兽

全球的机芯公司屈指可数，日本两大巨兽西铁城和精工分庭抗礼;中国智芯初露锋芒，首次构建大数据为个人服务的PMPD系统，提出多套完整智能机芯的一体化交钥匙服务方案;瑞士斯沃琪集团(Swatch Group)独占鳌头，MMT紧跟其后。除了Swatch Group未正式推出智能机芯，其余均推出了自己的机芯系列和价值理念。

Swatch Group CEO Nick Hayek在专访中表示2018年会推出智能操作系统，由此看来，所有的机芯源头技术商实现全面智能化也只是时间问题。

智能可穿戴产业的源技术日趋成熟，市场规模逐年放量，将迎来新一轮的井喷式增长

风暴将来，智能腕带设备厂商应迅速专注于细分领域和专业场景，为用户带来清晰的使用价值，在规模总量惊人但市场空白明显的细分领域，抓住机会成为独角兽。

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