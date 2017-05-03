Ä¦°Ýµ¥³µ·¢²¼Ê×¸öÎåÒ»Ð¡³¤¼ÙÆïÐÐ´óÊý¾Ý±¨¸æ

¡¡¡¡Ëæ×Å¡°ÎåÒ»¡±¼ÙÆÚµÄ½áÊø£¬Ä¦°ÝÖÇÄÜ¹²Ïíµ¥³µ·¢²¼ÁËÈ«¹úÊ×·Ý¡¶¡°ÎåÒ»¡±Ð¡³¤¼ÙÆïÐÐ´óÊý¾Ý±¨¸æ¡·¡£±¨¸æÏÔÊ¾£¬ÎåÒ»ÆÚ¼ä£¬±±ÉÏ¹ãÉîµÈÒ»Ïß³ÇÊÐÖÐ£¬ÆïÐÐÁ¿ÔöËÙ×î¿ìµÄ³ÇÊÐÊÇÌì½ò36%£¬¹ãÖÝÆïÐÐÁ¿Ôö·ùÎª34%£¬ÉîÛÚÒÔ31%Î»¾ÓÒ»Ïß³ÇÊÐµÚÈý¡£
¡¡¡¡¸ù¾ÝÄ¦°Ý´óÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬ ¡°ÌÓÀë±±ÉÏ¹ãÉî¡±³ÉÎª±±¾©¡¢ÉÏº£¡¢¹ãÖÝ¡¢ÉîÛÚÐ¡³¤¼ÙÆÚ¼ä²»Ô¼¶øÍ¬µÄ¡°Ö÷Ìâ¡±£¬º£¿Ú¡¢ÏÃÃÅ¡¢¸£ÖÝµÈ¶àµØÍâÀ´ÓÎ¿ÍÖÐ£¬±±ÉÏ¹ãÉîËÄµØÓÎ¿ÍÎ»¾ÓTOP4¡£Í¬Ê±£¬ÉîÛÚÒÔÆ½¾ùÆïÐÐÀï³Ì×î³¤ 3.13¹«Àï£¬ÁìÅÜÆïÐÐ×î³¤µÄ³ÇÊÐ¡£ÓÉÓÚÆøºòÊæÊÊ¡¢×ÔÈ»º£±õ·ç¹â£¬Í¬Ê±ÊÐÇøÄÚÓÖÓµÓÐÖÚ¶àÈËÎÄ¾°¹Û£¬ÎåÒ»¼ÙÆÚµÄÆïÐÐ³¤¶È³¬Ô½¸÷´óÂÃÓÎ³ÇÊÐË³Àí³ÉÕÂ¡£
¡¡¡¡²»Í¬ÓÚ¹¤×÷ÈÕµÄÈÕ³£Í¨ÇÚÐèÇó£¬ÎåÒ»Ð¡³¤¼ÙÆÚ¼ä£¬ÆïÐÐ¹²Ïíµ¥³µ³öÐÐµÄÊ±¼ä¶Î¸ü¼ÓÆ½¾ù£¬Ä¿µÄµØ¸ü¼Ó¶àÑù»¯£¬Æï³µÈËÈºÄêÁä¶Î¸ü¼Ó¶àÔª¡£Óë¼ÒÈËÒ»ÆðÆï¹²Ïíµ¥³µ³öÓÎ£¬³ÉÎª½ñÄê¼ÙÆÚµÄ³öÐÐÐÂ·çÉÐ¡£
¡¡¡¡ÉîÛÚÖÓ°®º£µºÓÎ ÍâµØÀ´ÉîÓÎ¿ÍÒÔËë»¦¾©×î¶à
¡¡¡¡ÎåÒ»ÆÚ¼ä£¬Ðí¶àÈË³Ã×ÅÄÑµÃµÄ¼ÙÆÚ³öÃÅÂÃÓÎ¡£¸ù¾ÝÍâµØÓÎ¿ÍµÄÆïÐÐÊý¾Ý£¬Ä¦°Ýµ¥³µ´óÊý¾Ý·¢ÏÖ×îÈÈ°®ÂÃÓÎµÄ³ÇÊÐTOP5ÊÇ£º±±¾©¡¢ÉÏº£¡¢¹ãÖÝ¡¢ÉîÛÚºÍ³É¶¼¡£ÐÝÏÐÂÃÓÎ³ÉÎªÏû·ÑÕßÆïÐÐ¹²Ïíµ¥³µ¼ÙÆÚµÄ×îÖ÷ÒªµÄ³öÐÐÄ¿µÄ¡£ÓÐÈ¤µÄÊÇ£¬²»Í¬³ÇÊÐµÄÏû·ÑÕß¶ÔÓÚÂÃÓÎÄ¿µÄµØÒ²¸÷ÓÐÆ«ºÃ£º±±¾©¡¢ÉÏº£µÄÏû·ÑÕß¸üÆ«°®Ç°Íù³É¶¼£¬ÏíÊÜ¡°ÂýÉú»î¡±;º£¿ÚµÃÒæÓÚ¾àÀë½Ï½ü£¬³ÉÎª¹ãÖÝÈËµÄÊ×Ñ¡¶È¼ÙÊ¤µØ;ÉîÛÚÈËÔò¸ü¶àÑ¡ÔñÇ°ÍùÏÃÃÅÐÝÏÐ¡£
¡¡¡¡Ä¦°ÝÈË¹¤ÖÇÄÜÆ½Ì¨¡°Ä§·½¡±¼à²âµÄÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬¡°ÎåÒ»¡±Ð¡³¤¼ÙÆÚ¼ä£¬ÔÚÉîÛÚÆïÐÐµÄÍâµØÓÎ¿ÍÇ°ÈýÃû·Ö±ðÀ´×Ô¹ãÖÝ¡¢ÉÏº£¡¢±±¾©µÈµØ£¬»ªÇ¿±±¡¢ÊÀ½çÖ®´°¡¢»¶ÀÖº£°¶¡¢Á«»¨É½¹«Ô°µÈ¾°µã±¸ÊÜÍâµØÓÎ¿ÍÏ²°®¡£
¡¡¡¡ÆïÐÐÈÈÁ¦Í¼¿´³ÇÊÐ¸öÐÔ£º±±¾©ÉÏº£°®¹ºÎï ÉîÛÚºÜÀËÂþ
¡¡¡¡Ä¦°Ýµ¥³µÈËÊý¾ÝÈË¹¤ÖÇÄÜÆ½Ì¨¡°Ä§·½¡±ÏÔÊ¾£¬ÎåÒ»ÆÚ¼ä±±¾©¡¢ÉÏº£µÄÆïÐÐÈÈµã¶àÔÚÉÌÈ¦£º±±¾©¼¯ÖÐÔÚ³¯Ñô´óÔÃ³Ç¡¢´óÍûÂ·ÉÌÈ¦¡¢´óºìÃÅÉÌÈ¦¸½½ü£¬¶øÉÏº£¼¯ÖÐÔÚ³ÇÚòÃí¡¢ÍâÌ²¡¢ÄÏ¾©Â·¡¢ÈËÃñ¹ã³¡¡¢ÐÂÌìµØµÈÈÈÃÅÉÌÈ¦¡£
¡¡¡¡Ïà±ÈÖ®ÏÂ£¬ÉîÛÚµÄÆïÐÐÄ¿µÄµØ¶àÔÚ¹«Ô°ÖÜ±ß£¬ÊÇÐÝÏÐÀËÂþ³ÇÊÐ¡£ÆïÐÐÈÈÃÅÇøÓò¼¯ÖÐÔÚ¸£ÌïÁ«»¨É½¹«Ô°¡¢±Ê¼ÜÉ½¹«Ô°¡¢ÄÏÉ½´óÉ³ºÓ¹«Ô°¡¢»¶ÀÖº£°¶µÈ¸½½ü£¬ÆïÐÐ¸ß·åÔÚ16µãÖÁ20µã£¬Æï³µÓÎÍæ¹«Ô°·ÅËÉÉíÐÄ³ÉÎª¼ÙÆÚÉîÛÚÈË×î°®µÄÑ¡Ôñ¡£´ËÍâ£¬ÉîÛÚ»¹ÒÔ 3.13¹«ÀïµÄÆ½¾ùÆïÐÐÀï³Ì£¬³ÉÎªÎåÒ»ÆÚ¼äÆ½¾ùÆïÐÐ¾àÀë×î³¤µÄ³ÇÊÐ¡£
¡¡¡¡¹ØÓÚÄ¦°Ýµ¥³µ
¡¡¡¡Ä¦°Ýµ¥³µ´´½¨ÁËÈ«ÇòÊ×¸öÖÇÄÜ¹²Ïíµ¥³µÄ£Ê½£¬Æä×ÔÖ÷ÑÐ·¢µÄ×¨ÀûÖÇÄÜËø¼¯³ÉÁËGPSºÍÍ¨Ñ¶Ä£¿é£¬Ê¹ÓÃÁËÐÂÒ»´úÎïÁªÍø¼¼Êõ£¬Í¨¹ýÖÇÄÜÊÖ»úAPPÈÃÓÃ»§ËæÊ±ËæµØ¿ÉÒÔ¶¨Î»²¢Ê¹ÓÃ×î½üµÄÄ¦°Ýµ¥³µ£¬ÆïÐÐµ½´ïÄ¿µÄµØºó£¬¾Í½üÍ£·ÅÔÚÂ·±ßºÏÊÊµÄÇøÓò£¬¹ØËø¼´ÊµÏÖµç×Ó¸¶·Ñ½áËã¡£
¡¡¡¡Ä¦°Ýµ¥³µÓÚ2015Äê1ÔÂ³ÉÁ¢£¬2016Äê4ÔÂ22ÈÕµØÇòÈÕµ±ÌìÔÚÉÏº£ÕýÊ½ÍÆ³öÖÇÄÜ¹²Ïíµ¥³µ·þÎñ£¬²¢ÒÑÏÈºó½øÈëÉÏº£¡¢±±¾©¡¢¹ãÖÝ¡¢ÉîÛÚ¡¢³É¶¼¡¢Ìì½ò¡¢ÐÂ¼ÓÆÂµÈº£ÄÚÍâ50¸ö³ÇÊÐ£¬ÈÕ¶©µ¥Á¿³¬¹ý2000Íò£¬ÀÛ¼ÆÆïÐÐ´ÎÊý³¬¹ý7ÒÚ£¬³É³¤ÎªÈ«Çò×î´óµÄÖÇÄÜ¹²Ïíµ¥³µÔËÓªÆ½Ì¨¡£Ä¦°ÝÔÚËùµ½µÄ³ÇÊÐÖÐÏÆÆðÆïÐÐµÄÈÈ³±£¬ÍÆ¶¯¡°ÈÃ×ÔÐÐ³µ»Ø¹é³ÇÊÐ¡±£¬Îª¸ü¶àÈËµÄ³öÐÐ´øÀ´·½±ã£¬Ò²¸ø³ÇÊÐ³«µ¼ÂÌÉ«³öÐÐÌá¹©ÁË¿É³ÖÐø·¢Õ¹µÄÖÇÄÜ½â¾ö·½°¸¡£