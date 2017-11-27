摩拜单车与中国信通院达成战略合作 共同推进制订共享单车标准

11月27日，全球智能共享单车首创者与领导者摩拜单车与中国信息通信研究院(简称“中国信通院”)在北京签署战略合作协议，双方将在物联网、大数据、人工智能等领域展开全方位合作，共同发起制订一系列共享单车标准，指引共享单车行业的规范健康发展。

中国信通院院长刘多、摩拜单车联合创始人兼CEO王晓峰等出席签约仪式，并进行深入交流。双方一致认为，此次战略合作将聚合中国信通院和摩拜单车的技术实力和资源优势，加速共享单车行业的科技创新，并通过发起制订一系列标准文件，持续推动共享单车行业的规范健康发展。双方合作将有利于促进信息通信创新科技在共享单车领域的应用，也为政府部门对共享单车的精细化管理提供有益探索，更好地解决城市居民“最后一公里”出行难题，促进信息消费和绿色共享经济的快速健康发展。

在此之前，中国信通院和摩拜单车已经在共享单车标准方面展开合作。11月初发布的《基于物联网的共享自行车应用系统总体技术要求》标准，就是由中国信通院和摩拜单车等通力合作共同起草。这是自共享单车行业诞生以来，国内出台的首个基于物联网的共享单车系统团体标准。

根据协议，中国信通院作为“国家高端专业智库 产业创新发展平台”，将在共享经济的重大战略、规划、政策、标准和测试认证等方面与摩拜单车开展紧密合作;摩拜单车作为全球智能无桩共享单车的首创者和领导者，将在技术研发、标准化、政策研究、商业模式创新等方面与中国信通院开展紧密合作。

根据协议，中国信通院和摩拜单车将在共享单车涉及的NB-IoT/eMTC、5G等网络通信新技术、物联网、移动互联网、大数据、网络与信息安全、人工智能等方面展开全面合作，共同推动信息通信新技术在共享出行领域的应用，促进绿色共享经济的发展。

中国信通院始建于1957年，是工业和信息化部直属科研事业单位。多年来，中国信通院始终秉持“国家高端专业智库产业创新发展平台”的发展定位和“厚德实学 兴业致远”的核心文化价值理念，在行业发展的重大战略、规划、政策、标准和测试认证等方面发挥了有力支撑作用，为我国通信业跨越式发展和信息技术产业创新壮大起到了重要推动作用。

摩拜单车是全球智能共享单车的首创者与领导者。截至目前，摩拜单车已进入十多个国家的超过200个城市，运营着超过700万辆智能共享单车，每天提供超过3000万次骑行，全球用户超2亿，是全球第一大互联网出行服务，被美国《财富》杂志等权威媒体评为“2017改变世界的50家公司”之一。此外，作为今年第四届世界互联网大会的唯一一家共享单车合作伙伴，摩拜单车将为与会嘉宾提供绿色出行服务。

天极新媒体 最酷科技资讯 扫码赢大奖

评论