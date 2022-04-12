智能可穿戴设备市场逐年增长 小尺寸存储设备机遇与挑战并存

作者：Lord_ViTa

智能手表、手环、AR眼睛等新型智能可穿戴设备的出现，意味着我们对于自身和外部环境的感知和交互开始拥有一条全新的通道。在对于自身的感知方面，比较常见的例子是为运动健身与医疗保健赋能的智能手表健康监测功能，通过PPG、ECG等技术方法，内置多种传感器的此类产品能够实现对于血压、脉搏、血糖、心电等健康状况参数进行一定程度上的感知，并通过各种无线通讯手段与其他智能产品形成数据互通，进而带来即时、随身的健康管理功能。

智能可穿戴设备用于感知外部信息的领域则更为广泛，涵盖休闲娱乐、信息交流、行业应用等等，例如用于3D显示和动作交互的VR头显，应用于工业生产提供更丰富视觉信息的增强现实眼镜，冬奥赛场上采用的“测温创可贴”等。

随着使用场景和用户群体的不断扩大，智能可穿戴设备必然呈现出向着多元化、智能化和小型化发展的趋势。因此，作为一款智能产品所需的SoC、电源、显示、存储等元件都需要朝着更小体积、更低功耗、更高效率进步。

自2017年以来，中国可穿戴设备市场维持了约38%的市场规模年均复合增长率，预计在整个2022年间将会达到964.2亿元，并且伴随着物联网、云计算、元宇宙等技术热潮，智能可穿戴设备很有可能将会是连接虚拟与现实间最具可行性的解决方案，拥有相当广阔的前景。

功能需求的提升与市场发展相辅相成，也就为各种用途的小尺寸芯片技术迭代提供了动力：SoC向着更高性能、AI计算、低功耗等方向发展;小型内置电源向着高能量密度、高可靠性、高使用寿命、复杂环境适应性等特征进步;小尺寸显示设备则需要在维持或提升亮度、分辨率、色彩等性能的前提下，拥有更小的尺寸、更低的功耗等优异特性。

智能可穿戴设备所需的存储硬件也面临着这样一种机遇与挑战并存的环境，一方面，它拥有新一轮技术热潮提供的广阔前景，另一方面它则需要同时满足多种苛刻需求，包括小体积、低功耗、高可靠性、高性能、数据安全等方面。

顺应智能穿戴市场的定制化需求，江波龙旗下行业类存储品牌FORESEE先后研发出数款小尺寸高性能的存储芯片，具有超低功耗、超小尺寸、简化封装等优质特性，应用涵盖智能手表、TWS、物联网等多种设备和场景，紧随智能可穿戴设备小型化发展趋势，助力产品竞争力提升。

江波龙依靠全面自主的固件开发能力，领先的SiP封装设计能力，以及创新的存储芯片测试算法使产品走在了行业前列。相信在即将到来的云计算时代和元宇宙时代中，可穿戴设备智能化的趋势将得到前所未有的拓展，物与物、物与人之间的互联，虚拟与现实之间的沟通也将更依赖于这些细微而精密的科技产物。