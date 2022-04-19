我们距离更实用的扩展现实还有多远？雷鸟Air XR智能眼镜评测体验

作者：Lord_ViTa

扩展现实Extended Reality简称XR，是VR(虚拟现实)、AR(增强现实)、MR(混合现实)等技术的统称。它的特征是运用硬件设备与多种技术的组合，将虚拟内容与真实场景融合起来，带来更强交互性、更深沉浸感的办公、娱乐、文化等体验。

如果说过去我们对于XR的探索还集中在虚拟现实等对于数字世界新的展现方式上，那么现在也许是时候发展一条新路径，探索数字世界与物理世界的融合，以一些更直观的方式为我们的工作、娱乐、生活带来体验和效率方面的提升，这就是增强现实与混合现实展现出的前景。

我们近期收到了一款由AR新锐企业雷鸟创新推出的智能眼镜产品： 雷鸟Air 。这是一款轻量化的消费级XR智能眼镜，具备独特的显示技术与丰富的兼容性，在功能上覆盖观影、游戏、办公等多种场景。接下来让我们通过一系列具体的评测和体验来了解它的功能属性：在时间来到2022年的今天，我们是否已经有了一种实用的XR设备可供选择？

外观设计

雷鸟Air 智能眼镜不同于我们熟知的VR头显、头戴式影院等产品。从正面看它拥有几乎与普通墨镜无异的外观，而摘下磁吸式的前挡镜片后我们才能发现它与普通墨镜的不同。它采用可拆卸的双层镜片结构，前挡镜片的功能属性集中于外观和透光度，雷鸟Air 在包装内标配了默认款式的深色前挡镜片，此外可以另行选配两种不同设计风格与不同透光度的镜片，用户可根据使用场景和时尚搭配喜好进行更换。

前挡镜片下就是 雷鸟Air 智能眼镜的主要功能组件，包括黑色镜身内的显示模组区域，以及下部采用偏振Birdbath光学方案，反射图像进入我们视野中的曲面镜片区域。根据雷鸟官方资料，这款XR智能眼镜的视场角(FOV)达到47°，EyeBox区域为14*8mm，带来高达91%的视野适配率，画面区域相当于以4米距离观看140英寸大屏。

来到 雷鸟Air 智能眼镜的背面，也就是与用户头部眼部接触的佩戴区域，可以看到除前额处突起的显示模组与散热区域，以及从右侧镜腿延伸出的Type-C线材以外，这款XR智能眼镜与一般的眼镜并无太多区别。成熟的人体工学设计保障了用户佩戴时的舒适性，包括前额处贴合头部轮廓的凹陷设计，可自由调节贴合的鼻垫，以及采用弹性尼龙材料、支持大角度调节的镜腿以及转轴。

我们也注意到镜腿本身相比普通眼镜更为粗壮，在实际体验中发现是由于两侧镜腿均内置了小型定向扬声器。总体而言，雷鸟Air 智能眼镜以低至69g裸重的轻量化设计，在小巧的镜身上为用户提供了较为完整的影音体验。

配件方面，雷鸟Air智能眼镜在包装中配有定制眼镜包，其它则是保修凭证、快速指南以及擦镜布等非常简洁的配件，这也离不开它即插即用的简便使用特性。

功能解析

作为一款轻量化的消费级XR智能眼镜，雷鸟Air 在抛弃传统VR头显设备庞大体积，集中针对便携性需求的同时，在功能性上也进行了精准设计。作为一款“口袋里的巨幕”，雷鸟Air 更加专注于以显示性能为主的音画呈现能力，而将智能功能的载体交给与其相连接的设备――我们生活中更常见的手机、平板、PC等数码产品。从这个角度看，雷鸟Air 更像是一台显示器，不过以接近普通墨镜的外形成为一种可穿戴设备，并且通过内置的加速度传感器与陀螺仪实现了XR设备所需的头部追踪等功能。

雷鸟Air 采用索尼半导体Micro OLED显示屏，以极小的微显示器件达到双目1080p分辨率，拥有极高像素密度，可带来细腻的画面观感，适合作为近眼显示设备使用。并拥有107% sRGB色域覆盖，避免了因色域低导致的失真、偏色等问题，使屏幕色彩更鲜活，画面更绚丽。同时屏幕可实现100000:1超高对比度，让所见画面层次更丰富，体验更极致。

偏振Birdbath光学技术的应用使 雷鸟Air 拥有极高的视角和视野适配率，并以独特设计破解静态辐辏冲突(3D显示由于缺少画面纵深，与视觉调焦冲突带来的不适感)，长时间使用也能保障视觉的舒适性。另外值得一提的是，雷鸟Air 获得了TüV莱茵权威认证，屏幕低蓝光、无频闪，轻柔护眼，长时间佩戴不易疲劳。

在光学性能方面，雷鸟Air 智能眼镜的MTF大于0.6，这个参数对摄影爱好者群体而言会比较熟悉，常用于衡量镜头等各类光学设备的对比度/调制度/锐度，当它越接近1时，代表图像的锐度或者说画质更高。

雷鸟也为近视用户提供了对应的解决方案。雷鸟Air 智能眼镜的包装盒内附带一张“配镜服务指南”卡片，用户在试戴眼镜感受画面清晰度后，如果认为需要定制镜片，就可以扫描二维码进入小程序选购相应服务。

连接性方面，雷鸟Air 智能眼镜镜身附带一根Type-C线材，兼具信号输入与供电功能，需要与支持DP输出的手机、平板、PC等设备搭配连接使用。也就是说，雷鸟Air 能够适配当前市面上大部分采用USB Type-C接口，并支持DP输出的数码产品，除最新的智能手机、平板外，搭载了Thunderbolt接口的PC也可以将它作为第二块屏幕。如果设备较为老旧，不具备Type-C输出的功能，我们也可以使用GOOVIS等品牌的无线投屏器，通过无线网络方式捕捉信号源画面，再从投屏器上的Type-C接口输出到 雷鸟Air 智能眼镜。此外，iPhone也可通过转接适配器在 雷鸟Air 上进行信号输出。

当我们使用Type-C线直连相应设备时，它发挥的作用与一般DP线几乎没有区别，直接将 雷鸟Air 智能眼镜作为镜像屏幕使用，在PC上则可以进行包括镜像、扩展、单独显示等多种模式设置。而在手机、平板上搭配“雷鸟XR眼镜”专属APP使用时，则可以为我们带来更多与“扩展现实”相关的功能。得益于内置的加速度传感器与陀螺仪，雷鸟Air 在专属APP界面中能够实现画面视角随头部转动，而手机等设备内的陀螺仪信息也能够传输至 雷鸟Air 智能眼镜中，用户只需握住手机、翻转手腕，就可以用射线光标对APP内界面进行3D操控。

使用体验

我们对这款 雷鸟Air 智能眼镜进行了多种场景下的使用体验，包括连接手机投屏、连接手机使用专属APP，以及连接PC作为显示终端等等，并拍摄和截取了一些画面素材以供参考。

我们首先关注的是画面畸变情况，这也是许多头显设备由于光路设计的问题对使用体验产生的负面影响。实际使用中，雷鸟Air 智能眼镜在正常的佩戴姿态下，在EyeBox区域能够为人眼提供几乎不产生畸变的方正画面，对拍摄设备而言则因为角度、距离无法固定，以及只能拍摄单眼区域等因素，而无法带来完全等同于人眼的视角。

随后是画质方面的体验，由于 雷鸟Air 智能眼镜采用了单晶硅晶圆为基板的Micro OLED微显示器件，因此它也属于我们所熟悉的“自发光阵营”，并且在更小的显示区域中实现了1080p分辨率单像素控光，具有极高的像素密度。这也是为什么即使它等效于4米距离外的140英寸大屏，1080p分辨率也不会使画面具有颗粒感。

我们采用电视评测中的部分素材进行画质体验并拍摄样张，当然，由于仅能使用小型设备对单侧镜片中的画面进行拍摄，画质效果与分辨率不可避免地受到影响，因此仅供参考。

综合来看，Sony Micro OLED屏还是为 雷鸟Air 智能眼镜带来了非常不错的清晰度、对比度、色彩等画质效果。同时，搭配具有反射面与底部挡片的前挡镜片使用时，能够在视野周边填充一块“黑幕”，以遮挡大部分环境光，强化屏幕的亮度、对比度表现，进一步提升影音体验中的沉浸感。



视频播放方面，雷鸟Air 智能眼镜对于主流的流媒体内容资源也能进行流畅的播放和高质量展现，能够满足我们的需求，事实上，这也是这款XR智能眼镜的主要设计场景之一。当我们在各种环境中想要使用手机平板等终端观看视频时，总是需要长时间保持握持等姿势，或是寻找一个能够支起的位置。

而 雷鸟Air 智能眼镜能够解决这种需要握持设备的难题，即使是躺在床上看视频也无需担心手一滑把手机或平板拍在脸上，加之远超手机、平板等常规便携设备的视场角，使其成为一种“更自由的大屏”，非常符合当代年轻群体在忙碌的工作之余享受片刻闲暇娱乐的需求。

此外，通过专属APP读取本地资源时，它还能适配一部分3D片源，让用户在家中通过轻量化的设备也能享受3D影院效果，APP中也内置一部分在线3D资源，方便我们进行体验。

游戏功能方面，目前我们可以通过连接各类设备直接投屏，将 雷鸟Air 智能眼镜作为纯粹的显示终端，也能通过专属APP游玩一些独特的AR游戏，通过捕捉头部运动进行视角的旋转，以及通过手机使用射线光标进行操作，相比常规游戏而言带来了一些新奇的操控体验。

不过笔者还是认为，即使是仅限于显示终端的功能，也能为 雷鸟Air 智能眼镜带来更广泛的使用场景，前提是更多设备能够支持通过USB Type-C进行DP输出，当前这在游戏主机等产品中依然是一个相对稀缺的特性。不过改变总是能够从多个角度进行，不仅限于USB Type-C和DP，对于HDMI等多种接口和协议的支持想必会在未来成为各式XR设备发展的重要趋势。

评测总结

总体来看，这款 雷鸟Air 智能眼镜有着成熟的硬件与超群的显示性能，索尼Micro OLED面板、偏振BirdBath光学技术等多种行业领先方案使其能够在同类头显产品中脱颖而出，以优异性能和轻量化特点为用户带来更加沉浸、舒适的使用体验，从这个角度来看，它是一款成熟可用的扩展现实设备。

笔者认为，雷鸟Air 智能眼镜为适应新时代消费者一些独特的需求而生，同时它也能成为一款创造新需求、新业态的产品，而这取决于与它的功能、体验相对应的设备阵容和内容生态。我们也许可以畅想它与云计算、元宇宙等互联网前沿技术的结合形态，未来更丰富的内容生态将充分满足我们对扩展现实的期待。