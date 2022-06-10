可穿戴设备好物优选，618买点啥？

作者：大飞哥

今年的618马上就要到了，各种有趣、实用的消费电子单品都将迎来一波降价。我将分类按可穿戴设备以及平板电脑分别做两篇产品推荐内容，本篇是可穿戴设备篇。

可穿戴设备早已不是什么新鲜词，更不是酷炫的电子单品，最近几年这一品类卖得最好的当属TWS耳机以及智能手表，传统的有线耳机以及智能手环的出货逐渐放缓了增长幅度。

我个人更推荐整条生态体系的产品使用体验，即手机、手表、耳机甚至平板、电视等设备使用同一家的产品，使得协同获得最大化。

那就先从智能手表说起。

关注你实时血压的智能手表

HUAWEI Watch D是去年乃止至今让我最满意的一块智能手表，往大点说，最近两年，智能手表只有这一款单品在向前进，而不是和其他竞品一样原地踏步。

一句话介绍，HUAWEI Watch D是目前市面上美感度最低的主流智能手表，但它却是在健康这一赛道扎根最深的腕式单品。

HUAWEI Watch D支持血压测量还有心电采集，提供三甲医院专家在线问诊，另外还支持血氧、睡眠、压力、体温等数据监测。

由于采用叠加微型气泵、气囊等结构，再加上搭配的蝴蝶扣，让加压过程更稳定，尽可能的提升血压测量准确度。

家用腕式电子血压计我们屡见不鲜，但HUAWEI Watch D与它们最本质的区别除了便于携带和测量外，心电采集功能的加入扩充了它的实用性。另一方面，点对点的健康管理在我看来约等于就是在告诉我，咱医院有熟人。

除了和医生的一对一线上问诊，HUAWEI Watch D还可以通过不断测量的积累实现包括对心脏、血管、血压、肝脏、睡眠的健康研究，让数据的可见度变得更清晰。

当然在基础功能上，HUAWEI Watch D同样涵盖了支持70余种运动模式的监测，续航最长能到一周，并且支持无线充电。

作为一块售价近3000元的智能手表，HUAWEI Watch D在我看来至少是要在外观上扣分的。但对病患或者那些关注健康的用户来讲，它的实际功能足以掩盖它的一切短板。

618期间，这块手表限时优惠400元，到手价2588元。

值得一提的是，配合华为手机甚至是华为电视，可以在华为健康App中付费订购健康会员，除了基础的HUAWEI Watch D测量数据同步外，还可以在手机上一对一的与医院主任进行健康问询，使用华为电视观看健身视频教程，佩戴HUAWEI Watch D实时记录运动数据。

苹果腕上生态

Apple Watch至今发布到了第七代，坏消息是，Series 6和Series 7在配置、体验上几乎无差，好消息是，Series 7屏幕尺寸变大了。

Apple Watch Series 7有着更高的屏占比，比上代增大了20%，屏幕变宽比上代窄了40%，最高亮度提升70%。Apple Watch Series 7显示屏周围的边框更细。Apple Watch Series 7表面采用更坚硬的抗震裂的水晶玻璃，并且支持IP6X等级的防尘。续航上这块智能手表可以支持18小时的续航，充电线采用USB-C之后速度更快，官方称比上代快33%。

当然，苹果还在watchOS 8中增加了一些新功能。户外骑行现在将有更好的支持，当你在红绿灯前停下来或只是为了休息时，应该自动暂停锻炼。摔倒支持现在也将出现在锻炼中，所以如果你在HIIT锻炼中摔倒、自行车骑行出现事故或是严重绊倒，手表将能够联系紧急服务。

作为Apple Watch Series 6用户，我深知Series 7对我来说吸引力不大。但如果你是Series 6以前的用户或是还没有体验过Apple Watch，那么Series 7完全足够。在618期间，Apple Watch Series 7在京东苹果自营旗舰店支持满2000元减501元，也就是说仅需2698元便可体验苹果腕上生态。

TWS耳机的地位如今和手机一样，成了出门必备。在此推荐三款TWS，不仅我个人全部使用过，且应对三大系统平台。

iOS平台首选耳机

我的主力机是iPhone 13 mini，之前我最常用的耳机是AirPods Pro，之后换成了现在的Beats Fit Pro。这两款耳机，前者618期间在京东苹果官方旗舰店支持满1000减100，到手价1599元，后者直降410元，价格来到了1189元。

作为2019年的产品，AirPods Pro如今依旧能战。耳机采用苹果H1芯片，它的主动降噪功是利用两个麦克风结合苹果的算法，根据个人的耳形及耳机的佩戴贴合度持续进行调节的。苹果给这款耳机增加了“通透模式”，也就是让用户在听音乐同时，耳机也收集周围环境声音让用户听到，这个使用场景常见于户外跑步。

三年后的今天，AirPods Pro依旧是iPhone用户的降噪首选。

Beats Fit Pro在去年末发布，官方宣称这是Beats迄今功能最强的创新入耳式耳机。

Beats Fit Pro为入耳式耳机，采用创新的耳翼设计，可确保不同大小的耳形均能舒适贴合，且可全天保持稳固佩戴状态。该耳机还搭载苹果H1芯片，为iPhone用户提供无缝的生态体验，包括一键配对、耳塞贴合度测试、iCloud设备之间的自动切换、音频共享等。

在我的使用体验中，我更偏爱Beats Fit Pro，除了有更具美感的紫色外，它最大的强势在于其提供了耳翼设计，无论什么季节气候，无论快走还是跑步，依托耳翼的设计，它都能保持佩戴的稳定与舒适。

把Android交给SONY

SONY WF-1000XM4这个名字属实是长，但它是目前我认为适配Android手机最好的TWS。

作为原生党，我对Pixel手机有着与众不同的迷恋，在使用Pixel 6的同时，配合SONY WF-1000XM4一同使用，效果那叫一个“清爽”。

SONY WF-1000XM4在设计上有很大的变化，单单是充电盒就比上一代缩小了40%，耳机体积也减少了10%，整体更加正圆，这也提升了耳机的便携性，同时还支持Qi无线充电。提供黑色、铂金银双色供选。有意思的是，SONY WF-1000XM4的包装还采用了原始环保纸，相比起塑料包装要更环保。

在SONY拿手的主动降噪上，WF-1000XM4搭载了全新的集成处理器V1，优化了降噪性能和功耗。同时，支持AI智能降噪，提供20级环境声切换。而得于骨传导拾音传感器和麦克风波束成形技术的加持，SONY WF-1000XM4能保证很好的通话质量，并支持自动风噪降低等。

耳机主体内则配备了6mm驱动单元，并标配聚氨酯泡沫耳塞(物理隔音更好)。支持LDAC、Hi-Res、蓝牙5.2、智能免摘等。续航方面，开启主动降噪单次续航为8小时，配合充电盒使用续航达24小时;关闭主动降噪则有12小时续航，配合充电盒能拥有36小时续航。

其他方面，SONY WF-1000XM4还支持DSEE Extreme、360 Reality Audio和IPX4防水。

如果真的要挑几个小问题，首先是重量略沉，这也是为何我最近从SONY WF-1000XM4换成SONY LinkBuds S的原因。其次是连接iOS、iPadOS的设备，延迟会略长于连接Android设备，这也是我将它作为Pixel 6作为主力耳机的原因。

618期间，SONY WF-1000XM4在京东SONY自营官方旗舰店的价格来到了1459元，相比1999元的首发价，优惠幅度较大。

HarmonyOS用户首选

作为曾经的“保时捷”用户，在使用Mate40 RS时，我的主力耳机是HUAWEI FreeBuds Pro。618期间，这款耳机限时优惠300元，价格来到了599元。

HUAWEI FreeBuds Pro有着相比其他手机的绝对优势，原因在于HarmonyOS。

HUAWEI FreeBuds Pro支持智慧动态降噪，通过耳机内置的智能芯片，能够实时侦查外界环境的声音，对于不同类型的声音采取不同的降噪处理，其中降噪深度最大可以达到40分贝。

支持全场景设备双连接功能，可以同时连接你的平板和手机，当你用平板刷剧时，手机突然来电了，这时候就可以轻触耳机，随时接听电话，通话完成后又可以无缝转到平板看剧状态。

在续航方面HUAWEI FreeBuds Pro的表现也不错，如果你关闭降噪功能，单次充满电可以连续听歌7小时，配合充电盒子的话，可以实现30小时的续航。

HUAWEI FreeBuds Pro还支持智能情景播报功能，比如当你在候机的时候，这时候你正在听音乐，但FreeBuds Pro却能够智能的提醒你行程，让你可以放心享受音乐的同时不会错过重要行程。

结合HarmonyO生态，让这副耳机的体验提高了不少。