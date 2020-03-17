任天堂宣布美国纽约旗舰店无限期关闭

作者：高志伟

3月17日，任天堂纽约官方在社交平台发布公告，宣布：由于新型冠状病毒疫情影响，即日起位于纽约的任天堂旗舰店将无限期关闭。恢复营业日期确定后，将再行通知。

任天堂并不是近期选择关闭线下门店的唯一公司，上周苹果宣布关闭大中华区以外的所有Apple Store零售店，目前的消息是将关闭至3月27日。

线下门店的关闭必然会带来一定的销量下滑，与此同时作为用户与玩家了解、体验产品的重要渠道，门店的关闭势必也会对公司新品的宣传产生影响。

另一方面，反观腾讯与任天堂合作打造的国行版任天堂Switch终于给玩家带来了一些好消息。在“只需299元畅玩国行Switch所有游戏(《新 超级马力欧兄弟U 豪华版》)”被玩家吐槽腻了之后，终于在上周“沉寂许久”的腾讯NintendoSwitch宣布《马力欧卡丁车8 豪华版》以及《超级马力欧 奥德赛》两款“新游戏”将于3月16日18:00(北京时间)发售同步发售，官方建议零售价299元，支持Nintendo e商店数字版和游戏兑换卡购买，实体游戏卡带发售日期后续公布。



《超级马力欧 奥德赛》

《马力欧卡丁车8 豪华版》收录包括马力欧在内的42个经典任天堂角色，最多支持8人本地同玩，12人网络联机。

虽然上架新游戏速度不尽如人意，但至少给购买国行Switch玩家增添了一些信息，现在至少需要897元才能畅玩所有Switch游戏了，再增加几款就可以追上2099元的售价了。