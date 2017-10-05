这么多年了，为何电池技术不突破？

目前市面上的手机，无论安卓还是苹果，电池都是内置的锂电池，虽然刚开始还能撑一天。但用着用着就不行了，从一天一充变成一天两充，再到一天三充。安卓相比于苹果还好点，因为苹果手机电池容量都很小，所以循环充电多次以后，电池就像假的一样，打打游戏连半天都撑不下来。

安卓手机电池容量大些，普遍3000mAh以上，所以还能用的久些。事实上，现在手机更新频率快的首要原因就是电池在循环用到一年的时候，基本就废了，根本用不住。所以手机现在几乎相当于快消品，更新换代的频率特别高。

那么，为什么厂商不把电池容量做的大些呢?接下来就让笔者为大家分析分析。

其一，安装大容量电池意味着手机体积的增加，这就会导致手机厚度的增加，不难发现，目前市面上电池容量达到4000mAh以上的手机，厚度普遍都在8mm以上，这就极大的影响了手机的美观，从而影响了用户的体验。

其二，手机硬件技术虽然更新很快，诸如指纹识别，虹膜识别，双摄技术，但手机的能量来源――电池的技术却几乎停滞不前。锂电池已经使用了很多年了，除了快充技术发展比较快些以外，安全性，耐用度等技术，水平也没见有多大改善。

所以如果单纯的做大手机电池容量，占用的手机整体空间必然导致其他硬件要有所削减，毕竟鱼与熊掌不可得兼。

其三，手机厂商把现在的手机电池都内置，一是为了整体没有缝隙的美观，二是由于目前手机硬件的质量太好，电池如果可以像以前一样更换，手机用个三五年不成问题，这样就导致手机更新换代的频率会降低，厂商的技术格新也就没了意义，手机销量也会因为一块小小的电池被侵蚀。

所以说，要想手机电池能用的住，除了买一个大容量的充电宝以外，更好的方法就是拥有一台大容量电池却又不失时尚的手机。

（ 作者：王瑞 责任编辑：王瑞）

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