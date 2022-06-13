同比下降7.5%！2022年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为2584万台

作者：墨将

随着市场逐步成熟而产品日趋同质化，利用单品爆品策略撬动大规模市场需求将逐渐困难。根据IDC《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告，2022年第一季度》，2022年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为2584万台，同比下降7.5%。其中耳戴设备市场2022年第一季度出货量1596万台，同比增长3.5%。其中仅真无线耳机保持同比增长3.2%，市场增速显著放缓。

手表市场2022年第一季度出货量716万台，同比下滑15.3%。其中成人手表386万台，同比下降1.7%;儿童手表出货量330万台，同比下降27.2%。该季度手表市场以优化渠道库存为主，为本季度“618”促销做好准备。同时，疫情对户外活动的限制以及消费情绪的影响，对在一定程度上造成了一季度出货的下滑。

手环市场2022年第一季度出货量263万台，同比下降33.6%。手环市场受到多重影响，持续下滑趋势明显。2022年第一季度可穿戴市场出现同比下滑。中国可穿戴市场当前面临增长挑战，短期上可以通过价格刺激拉动需求，以及精细化市场定位充分挖掘现有需求;长期而言则需要更多功能升级场景丰富从而带动新的消费需求涌现。

不难看出，当前下行市场态势下，继续走性价比或者“机海战术”的老路难有成效。而进一步细分目标人群，进行精细化市场定位则能帮助品牌有所收货。比如，将时尚、商务、运动和户外等元素在设计和功能上做出差异化区分，并分别制定针对性策略运营，或许能将转化更多潜在用户。